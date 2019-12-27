НАК «Нафтогаз Украины» в четверг, 26 декабря, перечислил государству 8,5 миллиардов гривен дивидендов и 4,5 миллиарда гривен других налоговых платежей.

Об этом сообщил в Facebook глава правления компании Андрей Коболев.

— Нафтогаз – не только крупнейшая компания, которая принадлежит нашему государству. Мы также социально ответственная компания, несущая ответственность перед своим конечным владельцем, народом Украины. По состоянию на вчера с начала года группа «Нафтогаз» заплатила более 103,8 млрд грн налогов и дивидендов. Мы обеспечили госбюджету наибольшую долю поступлений: примерно каждая седьмая гривна пришла в государственную казну через одну из компаний нашей группы, - отметил Андрей Коболев.

Андрей Коболев напомнил, что сегодня Кабмин, в соответствии с совместно согласованным между Министерством финансов и «Нафтогазом» планом принял решение о досрочной выплате дивидендов за 2019 год.

— Сразу после принятия этого решения, мы перечислили государству 8,5 миллиардов гривен дивидендов и 4,5 миллиарда гривен других налоговых платежей. Всего за декабрь мы обеспечили поступления в госбюджет около 20 миллиардов гривен. Надеемся, это позволит многим украинцам спокойно и радостно встретить праздники, - написал Андрей Коболев.

Ранее сообщалось о том, что Украина и Российская Федерация могут подписать контракт по транзиту газа уже на этих выходных.