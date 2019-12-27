|Скорость ветра:
|3.1 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:08
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|15:59
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.2 грн
|23.65 грн
|EUR
|25.55 грн
|26.2 грн
НАК «Нафтогаз Украины» в четверг, 26 декабря, перечислил государству 8,5 миллиардов гривен дивидендов и 4,5 миллиарда гривен других налоговых платежей.
Об этом сообщил в Facebook глава правления компании Андрей Коболев.
— Нафтогаз – не только крупнейшая компания, которая принадлежит нашему государству. Мы также социально ответственная компания, несущая ответственность перед своим конечным владельцем, народом Украины. По состоянию на вчера с начала года группа «Нафтогаз» заплатила более 103,8 млрд грн налогов и дивидендов. Мы обеспечили госбюджету наибольшую долю поступлений: примерно каждая седьмая гривна пришла в государственную казну через одну из компаний нашей группы, - отметил Андрей Коболев.
Андрей Коболев напомнил, что сегодня Кабмин, в соответствии с совместно согласованным между Министерством финансов и «Нафтогазом» планом принял решение о досрочной выплате дивидендов за 2019 год.
— Сразу после принятия этого решения, мы перечислили государству 8,5 миллиардов гривен дивидендов и 4,5 миллиарда гривен других налоговых платежей. Всего за декабрь мы обеспечили поступления в госбюджет около 20 миллиардов гривен. Надеемся, это позволит многим украинцам спокойно и радостно встретить праздники, - написал Андрей Коболев.
Ранее сообщалось о том, что Украина и Российская Федерация могут подписать контракт по транзиту газа уже на этих выходных.
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
НАК «Нафтогаз Украины» в четверг, 26 декабря, перечислил государству 8,5 миллиардов гривен дивидендов и 4,5 миллиарда гривен других налоговых платежей.
Об этом сообщил в Facebook глава правления компании Андрей Коболев.
— Нафтогаз – не только крупнейшая компания, которая принадлежит нашему государству. Мы также социально ответственная компания, несущая ответственность перед своим конечным владельцем, народом Украины. По состоянию на вчера с начала года группа «Нафтогаз» заплатила более 103,8 млрд грн налогов и дивидендов. Мы обеспечили госбюджету наибольшую долю поступлений: примерно каждая седьмая гривна пришла в государственную казну через одну из компаний нашей группы, - отметил Андрей Коболев.
Андрей Коболев напомнил, что сегодня Кабмин, в соответствии с совместно согласованным между Министерством финансов и «Нафтогазом» планом принял решение о досрочной выплате дивидендов за 2019 год.
— Сразу после принятия этого решения, мы перечислили государству 8,5 миллиардов гривен дивидендов и 4,5 миллиарда гривен других налоговых платежей. Всего за декабрь мы обеспечили поступления в госбюджет около 20 миллиардов гривен. Надеемся, это позволит многим украинцам спокойно и радостно встретить праздники, - написал Андрей Коболев.
Ранее сообщалось о том, что Украина и Российская Федерация могут подписать контракт по транзиту газа уже на этих выходных.