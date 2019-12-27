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Золотовалютные резервы Украины в течение 1-11 декабря 2019 года выросли на $1,94 миллиарда.
Такие данные приводятся в макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины за декабрь 2019 года.
Рост объемов резервов в Минфине объясняют значительными объемами предложения валюты на рынке, которая позволяет Национальному банку выкупать валюту, пополняя таким образом резервы.
При этом курс валют, несмотря на выкуп НБУ, продолжает стремительно падать.
— Среднемесячный обменный курс по отношению к доллару укрепился на 12,8% в ноябре в годовом исчислении. Основные факторы, которые влияли на валютный рынок в январе-октябре 2019 года: рекордные объемы экспорта урожая зерновых, снижение цен на газ и нефть и нефтепродукты, спрос на гривневые облигации внутреннего государственного займа со стороны нерезидентов, – сообщили в Минфине.
Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что не считает укрепление курса гривны негативным явлением для экономики Украины.
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Золотовалютные резервы Украины в течение 1-11 декабря 2019 года выросли на $1,94 миллиарда.
Такие данные приводятся в макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины за декабрь 2019 года.
Рост объемов резервов в Минфине объясняют значительными объемами предложения валюты на рынке, которая позволяет Национальному банку выкупать валюту, пополняя таким образом резервы.
При этом курс валют, несмотря на выкуп НБУ, продолжает стремительно падать.
— Среднемесячный обменный курс по отношению к доллару укрепился на 12,8% в ноябре в годовом исчислении. Основные факторы, которые влияли на валютный рынок в январе-октябре 2019 года: рекордные объемы экспорта урожая зерновых, снижение цен на газ и нефть и нефтепродукты, спрос на гривневые облигации внутреннего государственного займа со стороны нерезидентов, – сообщили в Минфине.
Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что не считает укрепление курса гривны негативным явлением для экономики Украины.
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов