Такие данные приводятся в макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины за декабрь 2019 года.

Рост объемов резервов в Минфине объясняют значительными объемами предложения валюты на рынке, которая позволяет Национальному банку выкупать валюту, пополняя таким образом резервы.

При этом курс валют, несмотря на выкуп НБУ, продолжает стремительно падать.

— Среднемесячный обменный курс по отношению к доллару укрепился на 12,8% в ноябре в годовом исчислении. Основные факторы, которые влияли на валютный рынок в январе-октябре 2019 года: рекордные объемы экспорта урожая зерновых, снижение цен на газ и нефть и нефтепродукты, спрос на гривневые облигации внутреннего государственного займа со стороны нерезидентов, – сообщили в Минфине.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что не считает укрепление курса гривны негативным явлением для экономики Украины.