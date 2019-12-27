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Украине оплатили первый штраф за нарушение воздушного пространства в пределах аннексированного Крыма.
Об этом сообщает АрміяInform.
Штраф оплатила казахская авиакомпания Euro-Asia Air.
— 8 августа 2019 года воздушное судно казахского акционерного общества «Авиакомпания Euro-Asia Air» выполнило полет в пределах запретной зоны над оккупированным полуостровом. После этого Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушение в отрасли гражданской авиации от 7 ноября 2019 года, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в отличие от российских авиалиний, которые ежедневно совершают около ста взлетов-посадок в Крыму и упорно не выплачивают штрафы, казахские авиалинии признали свою вину и добровольно уплатили эти средства. В результате чего государственный бюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен.
Как сообщается, суммы штрафов за нарушение воздушного пространства в Крыму только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний уже достигли 13 миллиардов гривен, а количество нарушений пересекло отметку в 200 тысяч.
Напомним, с 2015 года количество полетов в воздушном пространстве Украины сократилось на 44%, а «Украэрорух» недополучил 19 миллиардов гривен. Предприятие намерено увеличивать количество транзитных рейсов.
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Украине оплатили первый штраф за нарушение воздушного пространства в пределах аннексированного Крыма.
Об этом сообщает АрміяInform.
Штраф оплатила казахская авиакомпания Euro-Asia Air.
— 8 августа 2019 года воздушное судно казахского акционерного общества «Авиакомпания Euro-Asia Air» выполнило полет в пределах запретной зоны над оккупированным полуостровом. После этого Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушение в отрасли гражданской авиации от 7 ноября 2019 года, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в отличие от российских авиалиний, которые ежедневно совершают около ста взлетов-посадок в Крыму и упорно не выплачивают штрафы, казахские авиалинии признали свою вину и добровольно уплатили эти средства. В результате чего государственный бюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен.
Как сообщается, суммы штрафов за нарушение воздушного пространства в Крыму только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний уже достигли 13 миллиардов гривен, а количество нарушений пересекло отметку в 200 тысяч.
Напомним, с 2015 года количество полетов в воздушном пространстве Украины сократилось на 44%, а «Украэрорух» недополучил 19 миллиардов гривен. Предприятие намерено увеличивать количество транзитных рейсов.
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов