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Кабинет министров Украины передал 530 государственных предприятий на приватизацию. Их совокупная балансовая стоимость составляет более 12 миллиардов гривен ($520 миллионов).
Соответствующее решение Кабинет министров Украины принял на заседании 27 декабря, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
— За почти четыре месяца на приватизацию передано больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости. Это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработные платы работникам, – сообщил Гончарук.
Продажа этих 530 госкомпаний состоится в рамках малой приватизации через электронные аукционы в системе «Prozorro.Продажи». Начало приватизации состоится в 2020 году.
Напомним, в Государственный бюджет Украины на 2020 год заложено около 12 миллиардов гривен поступлений от приватизации.
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Кабинет министров Украины передал 530 государственных предприятий на приватизацию. Их совокупная балансовая стоимость составляет более 12 миллиардов гривен ($520 миллионов).
Соответствующее решение Кабинет министров Украины принял на заседании 27 декабря, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
— За почти четыре месяца на приватизацию передано больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости. Это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработные платы работникам, – сообщил Гончарук.
Продажа этих 530 госкомпаний состоится в рамках малой приватизации через электронные аукционы в системе «Prozorro.Продажи». Начало приватизации состоится в 2020 году.
Напомним, в Государственный бюджет Украины на 2020 год заложено около 12 миллиардов гривен поступлений от приватизации.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов