Соответствующее решение Кабинет министров Украины принял на заседании 27 декабря, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

— За почти четыре месяца на приватизацию передано больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости. Это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработные платы работникам, – сообщил Гончарук.

Продажа этих 530 госкомпаний состоится в рамках малой приватизации через электронные аукционы в системе «Prozorro.Продажи». Начало приватизации состоится в 2020 году.

Напомним, в Государственный бюджет Украины на 2020 год заложено около 12 миллиардов гривен поступлений от приватизации.