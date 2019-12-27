Главное управление Пенсионного фонда Украины в Николаевской области собирается потратить больше 1,1 миллиона гривен на почтовые марки.

Об этом сообщается на сайте публичных закупок ProZorro.

Управление объявило о намерении заключить договор на покупку почтовых марок с Акционерным обществом «Укрпочта» на сумму 1 миллион 102 тысячи 800 гривен.

Отмечается, что сокращенная переговорная процедура была применена из-за отсутствия конкуренции (в том числе по техническим причинам) на соответствующем рынке, вследствие чего договор о закупке может быть заключен только с одним поставщиком, при отсутствии альтернативы.

Подрядчик должен будет поставить 99 тысяч 300 штук марок и маркированных конвертов. Они должны быть поставлены от 2 января 2020 до 24 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что Главное территориальное управление юстиции в Николаевской области собирается потратить 1 миллион 279 тысяч гривен на покупку почти 200 тысяч почтовых марок.