Администрация Корабельного района Николаевского городского совета потратит 1,4 миллиона на уборку дорог и общественных мест вручную на территории района в 2020 году.

Информация о тендере опубликована в системе публичных закупок ProZorro.

Чиновники администрации вчера, 26 декабря, заключили договор на уборку дорог и общественных мест вручную в районе за 1 миллиона 399 тысяч 997 гривен с частным предпринимателем Еленой Звиренко.

Срок выполнения работ или оказания услуг до 31 декабря 2020 года.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет очищать вручную от пыли, сухого мусора и грязи покрытие дорог, вывозить мусор, очищать вручную остановки общественного транспорта от льда, посыпать их песком, очищать урны от грязи и прочее.

Предприниматель Елена Звиренко была зарегистрирована 3 мая 2017 года в Николаеве, в Ингульском районе на улице Космонавтов в доме 138-Г квартире 50.

Напомним, что Главное управление Пенсионного фонда Украины в Николаевской области собирается потратить больше 1,1 миллиона гривен на почтовые марки.