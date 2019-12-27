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Администрация Корабельного района Николаевского городского совета потратит 1,4 миллиона на уборку дорог и общественных мест вручную на территории района в 2020 году.
Информация о тендере опубликована в системе публичных закупок ProZorro.
Чиновники администрации вчера, 26 декабря, заключили договор на уборку дорог и общественных мест вручную в районе за 1 миллиона 399 тысяч 997 гривен с частным предпринимателем Еленой Звиренко.
Срок выполнения работ или оказания услуг до 31 декабря 2020 года.
Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет очищать вручную от пыли, сухого мусора и грязи покрытие дорог, вывозить мусор, очищать вручную остановки общественного транспорта от льда, посыпать их песком, очищать урны от грязи и прочее.
Предприниматель Елена Звиренко была зарегистрирована 3 мая 2017 года в Николаеве, в Ингульском районе на улице Космонавтов в доме 138-Г квартире 50.
Напомним, что Главное управление Пенсионного фонда Украины в Николаевской области собирается потратить больше 1,1 миллиона гривен на почтовые марки.
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Администрация Корабельного района Николаевского городского совета потратит 1,4 миллиона на уборку дорог и общественных мест вручную на территории района в 2020 году.
Информация о тендере опубликована в системе публичных закупок ProZorro.
Чиновники администрации вчера, 26 декабря, заключили договор на уборку дорог и общественных мест вручную в районе за 1 миллиона 399 тысяч 997 гривен с частным предпринимателем Еленой Звиренко.
Срок выполнения работ или оказания услуг до 31 декабря 2020 года.
Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет очищать вручную от пыли, сухого мусора и грязи покрытие дорог, вывозить мусор, очищать вручную остановки общественного транспорта от льда, посыпать их песком, очищать урны от грязи и прочее.
Предприниматель Елена Звиренко была зарегистрирована 3 мая 2017 года в Николаеве, в Ингульском районе на улице Космонавтов в доме 138-Г квартире 50.
Напомним, что Главное управление Пенсионного фонда Украины в Николаевской области собирается потратить больше 1,1 миллиона гривен на почтовые марки.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов