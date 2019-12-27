На Николаевщине прокуратура через суд вернула государству больше 200 гектаров сельскохозяйственных земель стоимостью более 12 миллионов гривен, расположенных на территории Мигиевского сельского совета Первомайского района.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Было выяснено, что одна из больниц области заключила с предприятием договор о совместной обработке земли сельскохозяйственного назначения, чем фактически незаконно передало ее в аренду.

Несмотря на то, что больница должна использовать эту землю только для подсобного хозяйства, в нарушение требований законодательства, она передала её предприятию, допустив тем самым возможность использования в коммерческих целях. Свои действия стороны пытались скрыть заключением договора о совместной деятельности.

Это стало основанием для обращения Первомайской местной прокуратурой в Хозяйственный суд области с исковым заявлением о признании недействительным договора и требовании вернуть земельные участки в распоряжение государства.

В итоге предприятие самостоятельно вернуло землю государству.

Кроме того, суд признал недействительным договор, заключенный между больницей и предприятием, на основании которого незаконно использовался земельный участок.

Напомним, что в Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра заявили, что мораторий на продажу земли будет действовать до вступления в силу нового закона.