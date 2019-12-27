Укртелеком отложил повышение цен на услугу фиксированной телефонии с 1 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Рост расходов на оказание услуг связи, как в компании, так и в отрасли в целом, вызвало необходимость повышения цен. Это уже отразилось в постепенном увеличении цен на рынке мобильной связи. В то же время, Укртелеком нашел возможность сдержать подорожание своей услуги фиксированной телефонии в пределах Украины, учитывая ее значимость для населения», — говорится в сообщении.