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Укртелеком отложил повышение цен на услугу фиксированной телефонии с 1 января 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Рост расходов на оказание услуг связи, как в компании, так и в отрасли в целом, вызвало необходимость повышения цен. Это уже отразилось в постепенном увеличении цен на рынке мобильной связи. В то же время, Укртелеком нашел возможность сдержать подорожание своей услуги фиксированной телефонии в пределах Украины, учитывая ее значимость для населения», — говорится в сообщении.
Напомним. «Укртелеком» с января 2020 года планировал повысить ежемесячную плату на услуги фиксированной телефонии на 18-24 грн (20-24%).
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Укртелеком отложил повышение цен на услугу фиксированной телефонии с 1 января 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Рост расходов на оказание услуг связи, как в компании, так и в отрасли в целом, вызвало необходимость повышения цен. Это уже отразилось в постепенном увеличении цен на рынке мобильной связи. В то же время, Укртелеком нашел возможность сдержать подорожание своей услуги фиксированной телефонии в пределах Украины, учитывая ее значимость для населения», — говорится в сообщении.
Напомним. «Укртелеком» с января 2020 года планировал повысить ежемесячную плату на услуги фиксированной телефонии на 18-24 грн (20-24%).
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов