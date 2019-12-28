Собор Святого Марка получил ущерб на сумму 5,5 миллионов долларов после недавнего наводнения в Венеции.

Об этом сообщает Travel and Leisure.

Смотритель собора Карло Альберто Тессерин сообщил, что сотрудники базилики постарались спрятать проблемы, которых внутри больше, чем снаружи.

Сообщается, что собор находился под водой больше суток. Вода также впервые попала внутрь через окна.

Последнее наводнение произошло в Венеции 23 декабря.

Перед этим, масштабное наводнение произошло в Венеции в ноябре.