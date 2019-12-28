Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет Организации Объединенных Наций на следующий год.

Бюджет ООН составит $3,1 миллиардов, передает Укринформ.

Как пояснил в комментарии агентству пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, впервые бюджет принят не на два года, как это практиковалось ранее, а на один.

— Более гибкий подход в планировании средств является частью реформы ООН. Украина приветствует одобрение регулярного бюджета, - отметил Олег Николенко.

По его словам, регулярный бюджет покрывает всю деятельность системы ООН - за исключением операций поддержания мира. Для них принимается отдельная смета - традиционно летом. В настоящее время ее годовой объем составляет $6,5 миллиардов.

Напомним, что в 2018 году более 12 тысяч детей пострадали или были убиты во время вооруженных конфликтов, что является худшим показателем за всю историю наблюдений.