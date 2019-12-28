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Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет Организации Объединенных Наций на следующий год.
Бюджет ООН составит $3,1 миллиардов, передает Укринформ.
Как пояснил в комментарии агентству пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, впервые бюджет принят не на два года, как это практиковалось ранее, а на один.
— Более гибкий подход в планировании средств является частью реформы ООН. Украина приветствует одобрение регулярного бюджета, - отметил Олег Николенко.
По его словам, регулярный бюджет покрывает всю деятельность системы ООН - за исключением операций поддержания мира. Для них принимается отдельная смета - традиционно летом. В настоящее время ее годовой объем составляет $6,5 миллиардов.
Напомним, что в 2018 году более 12 тысяч детей пострадали или были убиты во время вооруженных конфликтов, что является худшим показателем за всю историю наблюдений.
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Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет Организации Объединенных Наций на следующий год.
Бюджет ООН составит $3,1 миллиардов, передает Укринформ.
Как пояснил в комментарии агентству пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, впервые бюджет принят не на два года, как это практиковалось ранее, а на один.
— Более гибкий подход в планировании средств является частью реформы ООН. Украина приветствует одобрение регулярного бюджета, - отметил Олег Николенко.
По его словам, регулярный бюджет покрывает всю деятельность системы ООН - за исключением операций поддержания мира. Для них принимается отдельная смета - традиционно летом. В настоящее время ее годовой объем составляет $6,5 миллиардов.
Напомним, что в 2018 году более 12 тысяч детей пострадали или были убиты во время вооруженных конфликтов, что является худшим показателем за всю историю наблюдений.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов