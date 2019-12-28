Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 декабря 2019 года составила 3220,9 миллионов гривен, что на 6,3% (на 217,1 миллионов гривен) меньше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 декабря составила 2039,7 миллионов гривен, что на 242,1 миллионов гривен (10,6%) меньше, чем месяц назад.

При этом с начала года задолженность по зарплатам выросла на 21,8% (на 575,8 миллионов гривен), а для работников экономически активных предприятий - на 40,1% (на 584 миллионов гривен).

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что со следующего года КП «Николаевоблтеплоэнерго» через суд будет арестовывать имущество николаевцев за долги перед предприятием.