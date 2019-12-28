Оператор ГТС Украины, Молдоватрансгаз и Молдовагаз подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года.

Об этом сообщает Лига.

Соглашение позволит транспортировать газ по европейским правилам в обоих направлениях между Украиной и Молдовой через точки Алексеевка, Гребеники, Каушаны, Ананьев, Лиманское.

— Это полностью завершит разблокирование трансбалканского газового коридора, и потребители Молдовы смогут с 1 января получать газ из украинской ГТС, - сказано в сообщении.

Также стороны подписали договоры на транспортировку газа по территориям Украины и Молдовы для приграничных потребителей обеих стран.

Напомним, что Кабинет министров Украины поручил Нафтогазу, Укртрансгазу, «Винницагазу» обеспечить поставки импортного европейского газа в Молдову без участия Газпрома. Ранее в Молдове выражали опасения, что из-за отсутствия транзитного контракта между Украиной и РФ страна может остаться без газа зимой.