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Оператор ГТС Украины, Молдоватрансгаз и Молдовагаз подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года.
Об этом сообщает Лига.
Соглашение позволит транспортировать газ по европейским правилам в обоих направлениях между Украиной и Молдовой через точки Алексеевка, Гребеники, Каушаны, Ананьев, Лиманское.
— Это полностью завершит разблокирование трансбалканского газового коридора, и потребители Молдовы смогут с 1 января получать газ из украинской ГТС, - сказано в сообщении.
Также стороны подписали договоры на транспортировку газа по территориям Украины и Молдовы для приграничных потребителей обеих стран.
Напомним, что Кабинет министров Украины поручил Нафтогазу, Укртрансгазу, «Винницагазу» обеспечить поставки импортного европейского газа в Молдову без участия Газпрома. Ранее в Молдове выражали опасения, что из-за отсутствия транзитного контракта между Украиной и РФ страна может остаться без газа зимой.
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Оператор ГТС Украины, Молдоватрансгаз и Молдовагаз подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года.
Об этом сообщает Лига.
Соглашение позволит транспортировать газ по европейским правилам в обоих направлениях между Украиной и Молдовой через точки Алексеевка, Гребеники, Каушаны, Ананьев, Лиманское.
— Это полностью завершит разблокирование трансбалканского газового коридора, и потребители Молдовы смогут с 1 января получать газ из украинской ГТС, - сказано в сообщении.
Также стороны подписали договоры на транспортировку газа по территориям Украины и Молдовы для приграничных потребителей обеих стран.
Напомним, что Кабинет министров Украины поручил Нафтогазу, Укртрансгазу, «Винницагазу» обеспечить поставки импортного европейского газа в Молдову без участия Газпрома. Ранее в Молдове выражали опасения, что из-за отсутствия транзитного контракта между Украиной и РФ страна может остаться без газа зимой.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов