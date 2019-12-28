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Коммунальное учреждение «Центральный городской стадион» собирается потратить больше 800 тысяч гривен на собственную охрану.
Информация о тендере опубликована в системе публичных закупок ProZorro.
Учреждение вчера, 27 декабря, объявило тендер на охрану стадиона в 2020 году с ожидаемой стоимостью 838 тысяч 404 гривны. Конечный срок подачи тендерных предложений до 14 января 2020, 15 января начнется аукцион.
Согласно тендерным условиям, подрядчик должен будет охранять учреждение в рабочие, выходные и праздничные дни. Общее количество суток охраны: 310. Период охраны с 25 февраля 2020 по 31 декабря 2020. Всего должно быть 3 круглосуточных поста. На каждом посту будет находится один охранник. Услуги заказываются на 22 тысячи 320 человеко-часов.
Напомним, что ранее директор Центрального городского стадиона Николаева Владимир Коссе заявил, что на футбольном поле газон в очередной раз высох из-за поражения грибком.
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Коммунальное учреждение «Центральный городской стадион» собирается потратить больше 800 тысяч гривен на собственную охрану.
Информация о тендере опубликована в системе публичных закупок ProZorro.
Учреждение вчера, 27 декабря, объявило тендер на охрану стадиона в 2020 году с ожидаемой стоимостью 838 тысяч 404 гривны. Конечный срок подачи тендерных предложений до 14 января 2020, 15 января начнется аукцион.
Согласно тендерным условиям, подрядчик должен будет охранять учреждение в рабочие, выходные и праздничные дни. Общее количество суток охраны: 310. Период охраны с 25 февраля 2020 по 31 декабря 2020. Всего должно быть 3 круглосуточных поста. На каждом посту будет находится один охранник. Услуги заказываются на 22 тысячи 320 человеко-часов.
Напомним, что ранее директор Центрального городского стадиона Николаева Владимир Коссе заявил, что на футбольном поле газон в очередной раз высох из-за поражения грибком.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов