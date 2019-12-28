Коммунальное учреждение «Центральный городской стадион» собирается потратить больше 800 тысяч гривен на собственную охрану.

Информация о тендере опубликована в системе публичных закупок ProZorro.

Учреждение вчера, 27 декабря, объявило тендер на охрану стадиона в 2020 году с ожидаемой стоимостью 838 тысяч 404 гривны. Конечный срок подачи тендерных предложений до 14 января 2020, 15 января начнется аукцион.

Согласно тендерным условиям, подрядчик должен будет охранять учреждение в рабочие, выходные и праздничные дни. Общее количество суток охраны: 310. Период охраны с 25 февраля 2020 по 31 декабря 2020. Всего должно быть 3 круглосуточных поста. На каждом посту будет находится один охранник. Услуги заказываются на 22 тысячи 320 человеко-часов.

Напомним, что ранее директор Центрального городского стадиона Николаева Владимир Коссе заявил, что на футбольном поле газон в очередной раз высох из-за поражения грибком.