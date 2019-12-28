|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:09
|Температура завтра:
|+4 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|16:00
|Температура завтра:
|0 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.9 грн
|24.8 грн
|EUR
|26.45 грн
|27.7 грн
Кабинет министров Украины утвердил план реформы «Укрзалізниці», в рамках которой компанию планируют разделить на 3 части и частично приватизировать.
Об этом сообщил глава «Укрзалізниці» Евгений Кравцов, передает пресс-служба компании.
— План предусматривает создание пассажирской, грузовой и инфраструктурной вертикалей, создание порядка их взаимодействия и технического обслуживания; централизацию корпоративных услуг, – пояснил Евгений Кравцов.
Он отметил, что в 2020 году компания планирует полностью отказаться от регионального принципа управления. Этот принцип предполагает существование филиалов — региональных железных дорог, таких как Юго-Западная, Львовская, Южная и тому подобное.
Пассажирские переводы планируют перевести на систему заказов. То есть осуществлять будут только те перевозки, за которые предварительно заплатят местные советы.
— План предусматривает значительное улучшение безопасности железнодорожных перевозок и обновление технической политики на транспорте по европейским стандартам. У нас наконец появится орган, который будет заниматься расследованием транспортных происшествий, – добавил глава УЗ.
Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский раскритиковал работу главы «Укрзалізниці» Евгения Кравцова и заявил, что чиновник не способен развивать компанию.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
Кабинет министров Украины утвердил план реформы «Укрзалізниці», в рамках которой компанию планируют разделить на 3 части и частично приватизировать.
Об этом сообщил глава «Укрзалізниці» Евгений Кравцов, передает пресс-служба компании.
— План предусматривает создание пассажирской, грузовой и инфраструктурной вертикалей, создание порядка их взаимодействия и технического обслуживания; централизацию корпоративных услуг, – пояснил Евгений Кравцов.
Он отметил, что в 2020 году компания планирует полностью отказаться от регионального принципа управления. Этот принцип предполагает существование филиалов — региональных железных дорог, таких как Юго-Западная, Львовская, Южная и тому подобное.
Пассажирские переводы планируют перевести на систему заказов. То есть осуществлять будут только те перевозки, за которые предварительно заплатят местные советы.
— План предусматривает значительное улучшение безопасности железнодорожных перевозок и обновление технической политики на транспорте по европейским стандартам. У нас наконец появится орган, который будет заниматься расследованием транспортных происшествий, – добавил глава УЗ.
Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский раскритиковал работу главы «Укрзалізниці» Евгения Кравцова и заявил, что чиновник не способен развивать компанию.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов