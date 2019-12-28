Об этом сообщил глава «Укрзалізниці» Евгений Кравцов, передает пресс-служба компании.

— План предусматривает создание пассажирской, грузовой и инфраструктурной вертикалей, создание порядка их взаимодействия и технического обслуживания; централизацию корпоративных услуг, – пояснил Евгений Кравцов.

Он отметил, что в 2020 году компания планирует полностью отказаться от регионального принципа управления. Этот принцип предполагает существование филиалов — региональных железных дорог, таких как Юго-Западная, Львовская, Южная и тому подобное.

Пассажирские переводы планируют перевести на систему заказов. То есть осуществлять будут только те перевозки, за которые предварительно заплатят местные советы.