Национальный банк Украины (НБУ) в 2020 году запланировал проведение инспекционных проверок в 45 банках.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, план инспекционных проверок был составлен на основании риск-ориентированного подхода, который учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, уровня рисков, присущих его деятельности, а также на основании определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

В перечень финансовых учреждений, в которых пройдут в 2020 году плановые инспекционные проверки, вошли следующие абкни:

Ранее сообщалось, что за четверть века Банкнотно-монетный двор (БМД) Национального банка Украины изготовил почти 25 миллиардов банкнот гривны и 11 миллиардов разменных и оборотных монет.