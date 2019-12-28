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Национальный банк Украины (НБУ) в 2020 году запланировал проведение инспекционных проверок в 45 банках.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметили в пресс-службе, план инспекционных проверок был составлен на основании риск-ориентированного подхода, который учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, уровня рисков, присущих его деятельности, а также на основании определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).
В перечень финансовых учреждений, в которых пройдут в 2020 году плановые инспекционные проверки, вошли следующие абкни:
Ранее сообщалось, что за четверть века Банкнотно-монетный двор (БМД) Национального банка Украины изготовил почти 25 миллиардов банкнот гривны и 11 миллиардов разменных и оборотных монет.
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Национальный банк Украины (НБУ) в 2020 году запланировал проведение инспекционных проверок в 45 банках.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметили в пресс-службе, план инспекционных проверок был составлен на основании риск-ориентированного подхода, который учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, уровня рисков, присущих его деятельности, а также на основании определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).
В перечень финансовых учреждений, в которых пройдут в 2020 году плановые инспекционные проверки, вошли следующие абкни:
Ранее сообщалось, что за четверть века Банкнотно-монетный двор (БМД) Национального банка Украины изготовил почти 25 миллиардов банкнот гривны и 11 миллиардов разменных и оборотных монет.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов