Объем импорта услуг по статье «Путешествия» за январь-сентябрь 2019 года составил 6,545 миллиардов долларов, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным НБУ, украинские туристы потратили в странах Европейского союза 4,715 миллиардов долларов, что на 3,1% больше, чем год назад.

В то же время, украинцы потратили на территории России 652 миллионов долларов, что на 19,9% больше, за январь-сентябрь 2018 года.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины (НБУ) в 2020 году запланировал проведение инспекционных проверок в 45 банках.