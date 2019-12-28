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Объем импорта услуг по статье «Путешествия» за январь-сентябрь 2019 года составил 6,545 миллиардов долларов, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По данным НБУ, украинские туристы потратили в странах Европейского союза 4,715 миллиардов долларов, что на 3,1% больше, чем год назад.
В то же время, украинцы потратили на территории России 652 миллионов долларов, что на 19,9% больше, за январь-сентябрь 2018 года.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины (НБУ) в 2020 году запланировал проведение инспекционных проверок в 45 банках.
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Объем импорта услуг по статье «Путешествия» за январь-сентябрь 2019 года составил 6,545 миллиардов долларов, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По данным НБУ, украинские туристы потратили в странах Европейского союза 4,715 миллиардов долларов, что на 3,1% больше, чем год назад.
В то же время, украинцы потратили на территории России 652 миллионов долларов, что на 19,9% больше, за январь-сентябрь 2018 года.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины (НБУ) в 2020 году запланировал проведение инспекционных проверок в 45 банках.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов