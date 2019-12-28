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Национальный банк Украины в течении последней недели 2019 года выкупил с межбанковского валютного рынка $1,5 миллиарда, установив абсолютный рекорд по валютным интервенциям.
Такие данные содержатся на сайте НБУ, передает Громадське.
В частности, Нацбанк купил на рынке $1,558 миллиарда, а продал из резервов $50 миллионов. Чистая покупка валюты за неделю чуть ли не впервые достигла $1,508 миллиарда.
В общем декабрь стал месяцем, в течении которого НБУ выкупил больше всего валюты — почти $3 миллиарда. С начала года Нацбанк купил $8,4 млрд, а продал из резервов $529,23 миллионов.
Таким образом, золотовалютные резервы пополнили почти на $8 миллиардов — это больше чем программа Международного валютного фонда, которая должна начать действовать в следующие 3 года. Средства от этой программы также должны зачисляться в резервы.
Выкуп валюты в больших объемах, который наблюдается в последние дни 2019 года, свидетельствует об избыточном предложении валюты и попытках НБУ удержать ревальвацию гривны, то есть ее укрепление.
Выкупленные доллары с рынка будут направлять в международные золотовалютные резервы Украины. Кроме этого, покупая валюту на рынке Нацбанк выводит в обращение новые гривны (то есть, печатает деньги).
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что не считает укрепление курса гривны негативным явлением для экономики Украины.
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Национальный банк Украины в течении последней недели 2019 года выкупил с межбанковского валютного рынка $1,5 миллиарда, установив абсолютный рекорд по валютным интервенциям.
Такие данные содержатся на сайте НБУ, передает Громадське.
В частности, Нацбанк купил на рынке $1,558 миллиарда, а продал из резервов $50 миллионов. Чистая покупка валюты за неделю чуть ли не впервые достигла $1,508 миллиарда.
В общем декабрь стал месяцем, в течении которого НБУ выкупил больше всего валюты — почти $3 миллиарда. С начала года Нацбанк купил $8,4 млрд, а продал из резервов $529,23 миллионов.
Таким образом, золотовалютные резервы пополнили почти на $8 миллиардов — это больше чем программа Международного валютного фонда, которая должна начать действовать в следующие 3 года. Средства от этой программы также должны зачисляться в резервы.
Выкуп валюты в больших объемах, который наблюдается в последние дни 2019 года, свидетельствует об избыточном предложении валюты и попытках НБУ удержать ревальвацию гривны, то есть ее укрепление.
Выкупленные доллары с рынка будут направлять в международные золотовалютные резервы Украины. Кроме этого, покупая валюту на рынке Нацбанк выводит в обращение новые гривны (то есть, печатает деньги).
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что не считает укрепление курса гривны негативным явлением для экономики Украины.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов