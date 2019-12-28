Госпредприятие «Николаевская ТЭЦ» и коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» намерены снизить тарифы на тепло для николаевцев. Они уже направили новые расчеты в Нацкомиссию по тарифам (НКРЭКУ) на утверждение.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич в Facebook.

Мэр добавил, что теплогенерирующие компании города сделали это, как только стало известно о снижении цены на газ, еще до выхода постановления Кабинета министров №1082.

«После того, как стало известно о снижении цены на газ, эти две организации направили государственному регулятору новые расчеты тарифа на теплоснабжение для утверждения. То есть Николаев предоставил запрос на утверждение нового тарифа еще до постановления Кабинета министров №1082 от 24 декабря, которое фактически предусматривает те же действия, - написал Александр Сенкевич.

Городской голова сообщил, что сейчас ожидается ответ от НКРЭКУ по поводу утверждения новых тарифов с учетом фактической цены на газ в ноябре и декабре 2019 года.

Также он отметил, что горсовет направил запрос на новые расчеты во исполнение постановления Кабинета министров небольшим фирмам в Николаеве, которые являются лицензиатами органа местного самоуправления.

«О результатах утверждения нового тарифа сообщу после ответа НКРЭКУ», - отметил он.