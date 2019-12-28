Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт по делу о завладении более 300 миллионов кубометров природного газа НАК «Нафтогаз Украины» относительно 4 человек, сообщает пресс-служба САП на странице в Фейсбуке.

«Сейчас обвинительный акт направлен в Антикоррупционного суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дело о хищении газа направлено относительно директора ООО «Энергия — Новояворовск», технического директора ООО «Энергия-Новый Раздел», финансового директора вышеуказанных предприятий, а также организатора схемы — советника директора ООО «Энергия».

«Еще один подозреваемый — директор ООО «Энергия-Новый Раздел» объявлен в розыск, а дело в отношении него выделено в отдельное производство», — добавили в САП.

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

Следствием установлено, что предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в течение 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке в НАК «Нафтогаз Украины» природного газа для производства тепловой энергии населению. С целью удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных.

В результате реализации этой коррупционной схемы, прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), а НАК «Нафтогаз Украины» получила убытки на общую сумму более 1,4 млрд грн.

Напомним, в январе 2018 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила о задержании во Львове четырех должностных лиц трех компаний: «Энергия-Новый Раздел», «Энергия-Новояворовск» и «Энергия» по подозрению в завладении более 300 млн куб. м газа «Нафтогазу» на сумму более 1,4 млрд грн.

По информации НАБУ, этим лицам сообщено о подозрении в присвоении государственного имущества в особо крупных размерах и других преступлениях, квалифицированных по ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.