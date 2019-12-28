Сегодня, 28 декабря, прокуратура Николаевской области заключила договора на обустройство пандусов в 11 зданиях по всему региону.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Общая сумма 11 договоров составляет 1 021 593 гривен. Пандусы установят в зданиях прокуратуры во Врадиевке, Казанке, Доманевке, Арбузинке, Баштанке, Снигиревке, Новой Одессе, Очакове и три – в Николаеве.

Примечательно, что все договора были подписан 28 декабря, а срок окончания работ назначен на 31 декабря 2019 года. То есть обустроить пандусы подрядчики обязаны всего за несколько дней.

В наибольшие суммы обойдутся работы в Казанке (184,7 тысячи), Врадиевке (173,7 тысячи) и Новой Одессе (152,5 тысячи).

Ранее сообщалось, что коммунальное учреждение «Центральный городской стадион» собирается потратить больше 800 тысяч гривен на собственную охрану.