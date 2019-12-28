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Сегодня, 28 декабря, прокуратура Николаевской области заключила договора на обустройство пандусов в 11 зданиях по всему региону.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Общая сумма 11 договоров составляет 1 021 593 гривен. Пандусы установят в зданиях прокуратуры во Врадиевке, Казанке, Доманевке, Арбузинке, Баштанке, Снигиревке, Новой Одессе, Очакове и три – в Николаеве.
Примечательно, что все договора были подписан 28 декабря, а срок окончания работ назначен на 31 декабря 2019 года. То есть обустроить пандусы подрядчики обязаны всего за несколько дней.
В наибольшие суммы обойдутся работы в Казанке (184,7 тысячи), Врадиевке (173,7 тысячи) и Новой Одессе (152,5 тысячи).
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Сегодня, 28 декабря, прокуратура Николаевской области заключила договора на обустройство пандусов в 11 зданиях по всему региону.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Общая сумма 11 договоров составляет 1 021 593 гривен. Пандусы установят в зданиях прокуратуры во Врадиевке, Казанке, Доманевке, Арбузинке, Баштанке, Снигиревке, Новой Одессе, Очакове и три – в Николаеве.
Примечательно, что все договора были подписан 28 декабря, а срок окончания работ назначен на 31 декабря 2019 года. То есть обустроить пандусы подрядчики обязаны всего за несколько дней.
В наибольшие суммы обойдутся работы в Казанке (184,7 тысячи), Врадиевке (173,7 тысячи) и Новой Одессе (152,5 тысячи).
Ранее сообщалось, что коммунальное учреждение «Центральный городской стадион» собирается потратить больше 800 тысяч гривен на собственную охрану.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов