Состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25% в 2019 году, они заработали 1,2 трлн долларов и их совокупное состояние достигло 5,9 трлн долларов.

Об этом сообщает Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Лидером по росту доходов стал президент группы компаний Louis Vuitton Moеt Hennessy (LVMH) Бернар Арно. За год его состояние увеличилось на 36,5 млрд долларов. Он поднялся в списке миллиардеров Bloomberg на третье место и стал одним из трех людей в мире, чей чистый капитал составляет не менее 100 миллиардов долларов.

172 миллиардера США из рейтинга увеличили состояние в общей сложности на 500 млрд долларов. Например, глава Facebook Марк Цукерберг прибавил 27,3 миллиарда долларов, а сооснователь «Microsoft» Билл Гейтс - 22,7 миллиарда долларов.

Представительство Китая в рейтинге выросло до 54 человек. Наиболее выдающимся признан рост богатства основателя производящей бытовую технику «Midea Group» Хэ Сянцзяня, который увеличил свое состояние на 79% до 23,3 миллиарда.

Однако для 52 богачей в рейтинге 2019 год завершился в минусе. Среди них оказался основатель «Amazon» Джефф Безос, который потерял почти 9 млрд долларов после развода с женой Маккензи. Состояние Руперта Мердока, владеющего «News Corp.», уменьшилось примерно на 10 млрд долларов.

Напомним, в августе этого года всего за один день 500 самых богатых людей планеты потеряли 2,1 % своих состояний, или 117 миллиардов долларов в целом.