Министерство иностранных дел Эстонии в декабре выделило на украинские гуманитарные проекты €95 тысяч.

Об этом сообщает газета Postimees.

— €15 тысяч от Эстонии получила некоммерческая организация Donbas SOS... Также Министерство иностранных дел выделило €50 тысяч Международному комитету Красного Креста для урегулирования сложной гуманитарной ситуации в Украине, и Эстония поддерживает €30 тысячами наблюдательную миссию Управления верховного комиссара ООН по правам человека, - говорится в сообщении.

Как отмечается, на линию помощи Donbas SOS в месяц в среднем поступает 2000 звонков. Финансовая поддержка Эстонии помогает поддерживать работу линии помощи и обучать специалистов.

По словам министра иностранных дел страны Урмаса Рейнсалу, поддерживая народ, свободу Украины, Эстония поддерживает «и собственную свободу».

— Мы поддерживаем народ, который хочет жить свободно. И вследствие этого стал жертвой агрессии. Я благодарю всех эстонских добровольцев, которые в этом году своими силами и советами помогали украинским людям. Поддерживая народ и свободу Украины, мы поддерживаем свободу всех народов, в том числе и нашу собственную свободу, - подчеркнул Урмас Рейнсалу.

Напомним, в сентябре этого года правительство Эстонии отменило решение относительно предоставления бесплатных виз типа D украинцам в рамках соглашения о безвизе со странами Евросоюза.