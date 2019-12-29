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Министерство иностранных дел Эстонии в декабре выделило на украинские гуманитарные проекты €95 тысяч.
Об этом сообщает газета Postimees.
— €15 тысяч от Эстонии получила некоммерческая организация Donbas SOS... Также Министерство иностранных дел выделило €50 тысяч Международному комитету Красного Креста для урегулирования сложной гуманитарной ситуации в Украине, и Эстония поддерживает €30 тысячами наблюдательную миссию Управления верховного комиссара ООН по правам человека, - говорится в сообщении.
Как отмечается, на линию помощи Donbas SOS в месяц в среднем поступает 2000 звонков. Финансовая поддержка Эстонии помогает поддерживать работу линии помощи и обучать специалистов.
По словам министра иностранных дел страны Урмаса Рейнсалу, поддерживая народ, свободу Украины, Эстония поддерживает «и собственную свободу».
— Мы поддерживаем народ, который хочет жить свободно. И вследствие этого стал жертвой агрессии. Я благодарю всех эстонских добровольцев, которые в этом году своими силами и советами помогали украинским людям. Поддерживая народ и свободу Украины, мы поддерживаем свободу всех народов, в том числе и нашу собственную свободу, - подчеркнул Урмас Рейнсалу.
Напомним, в сентябре этого года правительство Эстонии отменило решение относительно предоставления бесплатных виз типа D украинцам в рамках соглашения о безвизе со странами Евросоюза.
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Министерство иностранных дел Эстонии в декабре выделило на украинские гуманитарные проекты €95 тысяч.
Об этом сообщает газета Postimees.
— €15 тысяч от Эстонии получила некоммерческая организация Donbas SOS... Также Министерство иностранных дел выделило €50 тысяч Международному комитету Красного Креста для урегулирования сложной гуманитарной ситуации в Украине, и Эстония поддерживает €30 тысячами наблюдательную миссию Управления верховного комиссара ООН по правам человека, - говорится в сообщении.
Как отмечается, на линию помощи Donbas SOS в месяц в среднем поступает 2000 звонков. Финансовая поддержка Эстонии помогает поддерживать работу линии помощи и обучать специалистов.
По словам министра иностранных дел страны Урмаса Рейнсалу, поддерживая народ, свободу Украины, Эстония поддерживает «и собственную свободу».
— Мы поддерживаем народ, который хочет жить свободно. И вследствие этого стал жертвой агрессии. Я благодарю всех эстонских добровольцев, которые в этом году своими силами и советами помогали украинским людям. Поддерживая народ и свободу Украины, мы поддерживаем свободу всех народов, в том числе и нашу собственную свободу, - подчеркнул Урмас Рейнсалу.
Напомним, в сентябре этого года правительство Эстонии отменило решение относительно предоставления бесплатных виз типа D украинцам в рамках соглашения о безвизе со странами Евросоюза.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов