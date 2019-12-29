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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов не видит проблемы в колебании гривны.
Об этом он написал в Facebook.
— Петер Чернышев написал, что желательно, чтобы курс гривны не колебался более 10% в год. Как экономист я считаю, что курс должен устанавливаться спросом и предложением. И не нужно ограничивать уровень колебаний. Особенно в тот момент, когда экономика трансформируется. Потому курс – это относительная цена украинской экономики к мировой, – отметил он.
Министр отметил, что курс за год колебался на 18%, и это многовато.
— Но как в других экономиках? Сильно ли меняется курс польского злотого к доллару? Или курс евро к доллару? ...В Польше колебание курса за год составило около 8%. В Британии – 10%. А курс евро к доллару менялся на 6%, – написал Тимофей Милованов.
Напомним, министр экономики рассказал, почему гривна усиливается, а цены не падают.
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов не видит проблемы в колебании гривны.
Об этом он написал в Facebook.
— Петер Чернышев написал, что желательно, чтобы курс гривны не колебался более 10% в год. Как экономист я считаю, что курс должен устанавливаться спросом и предложением. И не нужно ограничивать уровень колебаний. Особенно в тот момент, когда экономика трансформируется. Потому курс – это относительная цена украинской экономики к мировой, – отметил он.
Министр отметил, что курс за год колебался на 18%, и это многовато.
— Но как в других экономиках? Сильно ли меняется курс польского злотого к доллару? Или курс евро к доллару? ...В Польше колебание курса за год составило около 8%. В Британии – 10%. А курс евро к доллару менялся на 6%, – написал Тимофей Милованов.
Напомним, министр экономики рассказал, почему гривна усиливается, а цены не падают.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов