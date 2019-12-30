Николаевский городской дворец культуры «Молодежный», дважды не сумев провести тендер по реконструкции своего здания, с третьего раза заключил договор со скандально известной компанией «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула почти на 360 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники дважды пытались провести торги по реконструкции дворца с ожидаемой стоимостью в 359 миллионов 964 тысячи гривен. Однако оба раза заявку на участие в тендере подавала всего одна фирма – «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула. Не сумев найти нужное количество участников для проведения открытого аукциона, чиновники дважды отменяли торги.

В итоге, 16 декабря, Николаевский городской дворец культуры «Молодежный» предложил «Житлопромбуд-8» заключить договор без проведения открытого аукциона на сумму в 358 миллионов 291 тысячу 48 гривен. 28 декабря договор был подписан.

Подрядчик должен будет выполнить все работы до 25 декабря 2023 года.

Как известно, в 2017 году николаевский городской дворец культуры «Молодежный», директором которого является Юлия Захарова, провел тендер на реконструкцию ДК. Подрядчиком по данному проекту была определена компания «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула. Предприятие должно было выполнить работы до конца 2020 года за 90 миллионов гривен.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в бюджете Николаева нет денег на реконструкцию ДК «Молодежный», он хочет, чтоб ремонт профинансировали за счет средств государственного бюджета.