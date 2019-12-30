|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:11
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|16:02
|Температура завтра:
|+5 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.9 грн
|25 грн
|EUR
|26.5 грн
|27.9 грн
Министерство юстиции взыскало 7 миллиардов гривен долгов по алиментам и зарплате в 2019 году.
Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина.
По его словам, алименты взимаются хорошо, поскольку был введен нормальный механизм их уплаты.
— Алименты - это сейчас лучшее, что взимается в системе исполнительного производства. Здесь не могу сказать, что это наша заслуга. Это заслуга работы предыдущего руководства министерства. Была специальная программа и законодательные изменения были тогда введены. Этого было тогда достаточно, чтобы ввести нормальный механизм уплаты алиментов, - сказал министр.
Малюська добавил, что в 2019 года взыскано 6,5 миллиардов гривен, но проблема неуплаты остается. Также он добавил, что эту «эффективную» систему взыскания хотели бы применить в других сферах, но «нужно политическое решение».
— Поэтому уже в 2019 году взыскано алиментов на сумму 6,5 миллиардов гривен. Это очень много. То есть проблема остается, но существующие средства позволяют работать с такой задолженностью. Кроме того, там нет моратория, поэтому есть эффективная система воздействия на должников, которая работает очень хорошо. Наши исполнители очень бы хотели, чтобы такие же элементы можно было применять и к другим должникам. Но это уже сложное политическое решение, - заявил он.
Говоря о зарплатах сотрудников госпредприятий, Малюська заявил:
— У нас за 2019 год примерно полмиллиарда гривен взыскано задолженности по заработной плате. В значительной степени мешает работать то, что здесь много должников находятся в государственном секторе - коммунальные предприятия; предприятия, находящиеся в различных программах, поэтому и средства не всегда удается взыскать. Конечно, есть частные компании, которые задолжали по заработной плате. Но в основном хронические долги имеют коммунальные предприятия, - рассказал министр юстиции.
Ранее сообщалось, что в 2018 в Украине за год действия закона о защите прав детей более 20 тысяч родителей выплатили свой долг по алиментам. Это составляет 12% от общего количества.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
Министерство юстиции взыскало 7 миллиардов гривен долгов по алиментам и зарплате в 2019 году.
Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина.
По его словам, алименты взимаются хорошо, поскольку был введен нормальный механизм их уплаты.
— Алименты - это сейчас лучшее, что взимается в системе исполнительного производства. Здесь не могу сказать, что это наша заслуга. Это заслуга работы предыдущего руководства министерства. Была специальная программа и законодательные изменения были тогда введены. Этого было тогда достаточно, чтобы ввести нормальный механизм уплаты алиментов, - сказал министр.
Малюська добавил, что в 2019 года взыскано 6,5 миллиардов гривен, но проблема неуплаты остается. Также он добавил, что эту «эффективную» систему взыскания хотели бы применить в других сферах, но «нужно политическое решение».
— Поэтому уже в 2019 году взыскано алиментов на сумму 6,5 миллиардов гривен. Это очень много. То есть проблема остается, но существующие средства позволяют работать с такой задолженностью. Кроме того, там нет моратория, поэтому есть эффективная система воздействия на должников, которая работает очень хорошо. Наши исполнители очень бы хотели, чтобы такие же элементы можно было применять и к другим должникам. Но это уже сложное политическое решение, - заявил он.
Говоря о зарплатах сотрудников госпредприятий, Малюська заявил:
— У нас за 2019 год примерно полмиллиарда гривен взыскано задолженности по заработной плате. В значительной степени мешает работать то, что здесь много должников находятся в государственном секторе - коммунальные предприятия; предприятия, находящиеся в различных программах, поэтому и средства не всегда удается взыскать. Конечно, есть частные компании, которые задолжали по заработной плате. Но в основном хронические долги имеют коммунальные предприятия, - рассказал министр юстиции.
Ранее сообщалось, что в 2018 в Украине за год действия закона о защите прав детей более 20 тысяч родителей выплатили свой долг по алиментам. Это составляет 12% от общего количества.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов