Министерство юстиции взыскало 7 миллиардов гривен долгов по алиментам и зарплате в 2019 году.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина.

По его словам, алименты взимаются хорошо, поскольку был введен нормальный механизм их уплаты.

— Алименты - это сейчас лучшее, что взимается в системе исполнительного производства. Здесь не могу сказать, что это наша заслуга. Это заслуга работы предыдущего руководства министерства. Была специальная программа и законодательные изменения были тогда введены. Этого было тогда достаточно, чтобы ввести нормальный механизм уплаты алиментов, - сказал министр.

Малюська добавил, что в 2019 года взыскано 6,5 миллиардов гривен, но проблема неуплаты остается. Также он добавил, что эту «эффективную» систему взыскания хотели бы применить в других сферах, но «нужно политическое решение».

— Поэтому уже в 2019 году взыскано алиментов на сумму 6,5 миллиардов гривен. Это очень много. То есть проблема остается, но существующие средства позволяют работать с такой задолженностью. Кроме того, там нет моратория, поэтому есть эффективная система воздействия на должников, которая работает очень хорошо. Наши исполнители очень бы хотели, чтобы такие же элементы можно было применять и к другим должникам. Но это уже сложное политическое решение, - заявил он.

Говоря о зарплатах сотрудников госпредприятий, Малюська заявил:

— У нас за 2019 год примерно полмиллиарда гривен взыскано задолженности по заработной плате. В значительной степени мешает работать то, что здесь много должников находятся в государственном секторе - коммунальные предприятия; предприятия, находящиеся в различных программах, поэтому и средства не всегда удается взыскать. Конечно, есть частные компании, которые задолжали по заработной плате. Но в основном хронические долги имеют коммунальные предприятия, - рассказал министр юстиции.

Ранее сообщалось, что в 2018 в Украине за год действия закона о защите прав детей более 20 тысяч родителей выплатили свой долг по алиментам. Это составляет 12% от общего количества.