Добыча природного газа в Украине в январе-ноябре 2019 года снизилась на 0,8% (на 152,2 миллионов кубов) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 18,915 миллиардов кубометров.

Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в Министерстве энергетики и охраны окружающей среды.

По расчетам агентства, предприятия НАК «Нафтогаз Украины» за 11 месяцев снизили добычу газа на 2,2% (на 329,8 миллионов м3) – до 14,722,2 миллиардов кубометров.

В том числе числе АО «Укргазвыдобування» обеспечило добычу 13 миллиардов 653,3 миллионов куб. м (-2,9%), ПАО «Укрнафта» – 1,62 миллиардов кубометров (+8,1%), ПАО «Черноморнафтогаз» – 6,5 миллионов кубов газа (-10,3%).

Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в январе-ноябре нарастили добычу газа на 4,4% (на 177,6 миллионов м3) – до 4,193 миллиардов кубометров.

Как сообщалось, Украина в 2018 году увеличила добычу природного газа на 0,5% (106,3 миллионов м3) по сравнению с 2017 годом – до 20,897 миллиардов кубометров.

Напомним, что оператор ГТС Украины, Молдоватрансгаз и Молдовагаз подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года.