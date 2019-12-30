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Добыча природного газа в Украине в январе-ноябре 2019 года снизилась на 0,8% (на 152,2 миллионов кубов) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 18,915 миллиардов кубометров.
Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в Министерстве энергетики и охраны окружающей среды.
По расчетам агентства, предприятия НАК «Нафтогаз Украины» за 11 месяцев снизили добычу газа на 2,2% (на 329,8 миллионов м3) – до 14,722,2 миллиардов кубометров.
В том числе числе АО «Укргазвыдобування» обеспечило добычу 13 миллиардов 653,3 миллионов куб. м (-2,9%), ПАО «Укрнафта» – 1,62 миллиардов кубометров (+8,1%), ПАО «Черноморнафтогаз» – 6,5 миллионов кубов газа (-10,3%).
Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в январе-ноябре нарастили добычу газа на 4,4% (на 177,6 миллионов м3) – до 4,193 миллиардов кубометров.
Как сообщалось, Украина в 2018 году увеличила добычу природного газа на 0,5% (106,3 миллионов м3) по сравнению с 2017 годом – до 20,897 миллиардов кубометров.
Напомним, что оператор ГТС Украины, Молдоватрансгаз и Молдовагаз подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года.
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Добыча природного газа в Украине в январе-ноябре 2019 года снизилась на 0,8% (на 152,2 миллионов кубов) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 18,915 миллиардов кубометров.
Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в Министерстве энергетики и охраны окружающей среды.
По расчетам агентства, предприятия НАК «Нафтогаз Украины» за 11 месяцев снизили добычу газа на 2,2% (на 329,8 миллионов м3) – до 14,722,2 миллиардов кубометров.
В том числе числе АО «Укргазвыдобування» обеспечило добычу 13 миллиардов 653,3 миллионов куб. м (-2,9%), ПАО «Укрнафта» – 1,62 миллиардов кубометров (+8,1%), ПАО «Черноморнафтогаз» – 6,5 миллионов кубов газа (-10,3%).
Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в январе-ноябре нарастили добычу газа на 4,4% (на 177,6 миллионов м3) – до 4,193 миллиардов кубометров.
Как сообщалось, Украина в 2018 году увеличила добычу природного газа на 0,5% (106,3 миллионов м3) по сравнению с 2017 годом – до 20,897 миллиардов кубометров.
Напомним, что оператор ГТС Украины, Молдоватрансгаз и Молдовагаз подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
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|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов