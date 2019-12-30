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Министерство социальной политики намерено бороться со «схемам на гуманитарке» и не выступает против бизнес секонд-хенда.
Об этом в Facebook написал заместитель министра социальной политики Олег Коваль, передают Буквы.
— Наша задача – прекратить поток контрабанды, которая завозится в Украину под видом гуманитарной помощи. Тому что достаточно часто гуманитарный груз используется не для помощи людям, а для уклонения от уплаты налогов. Потому что гуманитарную помощь не нужно растамаживать. Гуманитарный груз – это предметы, которые бесплатно раздаются целевым категориям населения или учреждениям. На нем никто не должен зарабатывать и единственная его цель – помочь тем, кто в этом действительно нуждается, – отметил Олег Коваль.
Он подчеркнул, что Минсоцполитики – единственный орган в Украине, который может предоставить тому или иному грузу статус гуманитарного.
— Когда я возглавил рабочую группу по предоставлению соответствующего статуса, я удивился объемам вещей, которые завозятся в Украину под видом гуманитарки. Удивился в негативном смысле – после пересечения границы эти грузы практически исчезают из наших радаров. При этом количество нуждающихся фактически не уменьшается, – рассказал Олег Коваль.
По его словам, часть этих гуманитарных вещей потом продается в магазинах или даже в бутиках.
Он считает, что товары, которое завозятся в Украину под видом гуманитарной помощи, а затем продаются людям за деньги – является схемой и коррупцией.
Ежегодно от этих схем государственный бюджет теряет до 2 миллиардов гривен.
— Вот против этого и направлена наша инициатива. Мы никоим образом не выступаем против легальных магазинов с секонд-хендом. Если товары в эти магазины завезены и продаются в соответствии с нормами отечественного законодательства, – мы не имеем ничего против, – подытожил заместитель министра Олег Коваль.
Ранее сообщалось, что Министерство социальной политики разрабатывает изменения в нормативно-правовые акты Украины относительно запрета ввоза на территорию страны подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи.
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Министерство социальной политики намерено бороться со «схемам на гуманитарке» и не выступает против бизнес секонд-хенда.
Об этом в Facebook написал заместитель министра социальной политики Олег Коваль, передают Буквы.
— Наша задача – прекратить поток контрабанды, которая завозится в Украину под видом гуманитарной помощи. Тому что достаточно часто гуманитарный груз используется не для помощи людям, а для уклонения от уплаты налогов. Потому что гуманитарную помощь не нужно растамаживать. Гуманитарный груз – это предметы, которые бесплатно раздаются целевым категориям населения или учреждениям. На нем никто не должен зарабатывать и единственная его цель – помочь тем, кто в этом действительно нуждается, – отметил Олег Коваль.
Он подчеркнул, что Минсоцполитики – единственный орган в Украине, который может предоставить тому или иному грузу статус гуманитарного.
— Когда я возглавил рабочую группу по предоставлению соответствующего статуса, я удивился объемам вещей, которые завозятся в Украину под видом гуманитарки. Удивился в негативном смысле – после пересечения границы эти грузы практически исчезают из наших радаров. При этом количество нуждающихся фактически не уменьшается, – рассказал Олег Коваль.
По его словам, часть этих гуманитарных вещей потом продается в магазинах или даже в бутиках.
Он считает, что товары, которое завозятся в Украину под видом гуманитарной помощи, а затем продаются людям за деньги – является схемой и коррупцией.
Ежегодно от этих схем государственный бюджет теряет до 2 миллиардов гривен.
— Вот против этого и направлена наша инициатива. Мы никоим образом не выступаем против легальных магазинов с секонд-хендом. Если товары в эти магазины завезены и продаются в соответствии с нормами отечественного законодательства, – мы не имеем ничего против, – подытожил заместитель министра Олег Коваль.
Ранее сообщалось, что Министерство социальной политики разрабатывает изменения в нормативно-правовые акты Украины относительно запрета ввоза на территорию страны подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов