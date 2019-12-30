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ООО «Николаевгаз Сбыт» собирается потратить больше 1,3 миллиона гривен на услуги по печати счетов бытовым потребителям в 2020 году.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
«Николаевгаз Сбыт» 27 декабря объявил торги на закупку услуг по печати счетов бытовым потребителям с ожидаемой стоимостью 1 миллион 368 тысяч 717 гривен. Аукцион начнется 13 января 2020 года. Срок предоставления услуг до 31 декабря 2020 года.
Услуга предоставляется ежемесячно в пределах максимальных сроков: Максимальный срок для печати счетов за потребленный природный газ, сортировка, упаковка в ящики с нанесением на ящик соответствующего обобщенного список содержимого, погрузочно-разгрузочные операции, доставка и передача на склад перевозчика для дальнейшей обработки и отправки.
Напомним, что ООО «Николаевгаз Сбыт» потратит почти миллион гривен на покупку почтовых марок на 2020 год.
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ООО «Николаевгаз Сбыт» собирается потратить больше 1,3 миллиона гривен на услуги по печати счетов бытовым потребителям в 2020 году.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
«Николаевгаз Сбыт» 27 декабря объявил торги на закупку услуг по печати счетов бытовым потребителям с ожидаемой стоимостью 1 миллион 368 тысяч 717 гривен. Аукцион начнется 13 января 2020 года. Срок предоставления услуг до 31 декабря 2020 года.
Услуга предоставляется ежемесячно в пределах максимальных сроков: Максимальный срок для печати счетов за потребленный природный газ, сортировка, упаковка в ящики с нанесением на ящик соответствующего обобщенного список содержимого, погрузочно-разгрузочные операции, доставка и передача на склад перевозчика для дальнейшей обработки и отправки.
Напомним, что ООО «Николаевгаз Сбыт» потратит почти миллион гривен на покупку почтовых марок на 2020 год.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов