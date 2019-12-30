Украина заявила о подписании с российским ПАО «Газпром» мирового соглашения в инвестиционном арбитраже. Россия отзывает свои требования, а украинская сторона не нарушает своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Иван Лищина в Facebook, передает УНН.

— И вот, в конце этого бега по кругу вот это - Украина и Газпром подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробностей соглашения я раскрывать не могу, потому что оно конфиденциально, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию. И, что еще более важно, подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между Нафтогазом и Газпромом, к чему стремилась Украина. Осталось ждать хороших новостей из Вены. Надеюсь, что уже недолго, - отметил Иван Лищина.

Напомним, что украинская и российская делегации начали процесс подписания соглашений, необходимых для продолжения транзита газа из России в Европу через газотранспортную систему Украины.