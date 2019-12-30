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Украина заявила о подписании с российским ПАО «Газпром» мирового соглашения в инвестиционном арбитраже. Россия отзывает свои требования, а украинская сторона не нарушает своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию.
Об этом сообщил заместитель министра юстиции Иван Лищина в Facebook, передает УНН.
— И вот, в конце этого бега по кругу вот это - Украина и Газпром подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробностей соглашения я раскрывать не могу, потому что оно конфиденциально, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию. И, что еще более важно, подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между Нафтогазом и Газпромом, к чему стремилась Украина. Осталось ждать хороших новостей из Вены. Надеюсь, что уже недолго, - отметил Иван Лищина.
Напомним, что украинская и российская делегации начали процесс подписания соглашений, необходимых для продолжения транзита газа из России в Европу через газотранспортную систему Украины.
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Украина заявила о подписании с российским ПАО «Газпром» мирового соглашения в инвестиционном арбитраже. Россия отзывает свои требования, а украинская сторона не нарушает своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию.
Об этом сообщил заместитель министра юстиции Иван Лищина в Facebook, передает УНН.
— И вот, в конце этого бега по кругу вот это - Украина и Газпром подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробностей соглашения я раскрывать не могу, потому что оно конфиденциально, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию. И, что еще более важно, подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между Нафтогазом и Газпромом, к чему стремилась Украина. Осталось ждать хороших новостей из Вены. Надеюсь, что уже недолго, - отметил Иван Лищина.
Напомним, что украинская и российская делегации начали процесс подписания соглашений, необходимых для продолжения транзита газа из России в Европу через газотранспортную систему Украины.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов