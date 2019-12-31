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Акционерное общество «Укрзалізниця» договорилась с американской компанией General Electric о закупке 40 новых локомотивов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу руководителя УЗ Евгения Кравцова в Facebook.
Как заявил Кравцов, сегодня был подписан трехсторонний меморандум между «Укрзалізницю», Министерством инфраструктуры и General Electric по закупке 40 локомотивов. Планируется, что первая партия новых локомотивов прибудет в Украину уже в следующем 2020 году.
Отмечается, что новые локомотивы значительно улучшат работу на теплотяге и улучшат операционную деятельность «Укрзалізниці».
— Первая партия локомотивов, их было 30, уже успешно работает и демонстрирует свою эффективность. Они выполняют около 20% всей грузовой работы. По нашим подсчетам, в 2019 году только благодаря локомотивам GE мы сэкономили на топливе около 100 миллионов гривен", - рассказал Евгений Кравцов.
Напомним, что начиная с 1 марта 2020 года в Украине будет ежемесячно на 2% увеличиваться стоимость билетов на поезда. Расти цены будут до 31 декабря 2020 года.
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Акционерное общество «Укрзалізниця» договорилась с американской компанией General Electric о закупке 40 новых локомотивов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу руководителя УЗ Евгения Кравцова в Facebook.
Как заявил Кравцов, сегодня был подписан трехсторонний меморандум между «Укрзалізницю», Министерством инфраструктуры и General Electric по закупке 40 локомотивов. Планируется, что первая партия новых локомотивов прибудет в Украину уже в следующем 2020 году.
Отмечается, что новые локомотивы значительно улучшат работу на теплотяге и улучшат операционную деятельность «Укрзалізниці».
— Первая партия локомотивов, их было 30, уже успешно работает и демонстрирует свою эффективность. Они выполняют около 20% всей грузовой работы. По нашим подсчетам, в 2019 году только благодаря локомотивам GE мы сэкономили на топливе около 100 миллионов гривен", - рассказал Евгений Кравцов.
Напомним, что начиная с 1 марта 2020 года в Украине будет ежемесячно на 2% увеличиваться стоимость билетов на поезда. Расти цены будут до 31 декабря 2020 года.