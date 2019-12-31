Акционерное общество «Укрзалізниця» договорилась с американской компанией General Electric о закупке 40 новых локомотивов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу руководителя УЗ Евгения Кравцова в Facebook.

Как заявил Кравцов, сегодня был подписан трехсторонний меморандум между «Укрзалізницю», Министерством инфраструктуры и General Electric по закупке 40 локомотивов. Планируется, что первая партия новых локомотивов прибудет в Украину уже в следующем 2020 году.

Отмечается, что новые локомотивы значительно улучшат работу на теплотяге и улучшат операционную деятельность «Укрзалізниці».

— Первая партия локомотивов, их было 30, уже успешно работает и демонстрирует свою эффективность. Они выполняют около 20% всей грузовой работы. По нашим подсчетам, в 2019 году только благодаря локомотивам GE мы сэкономили на топливе около 100 миллионов гривен", - рассказал Евгений Кравцов.

Напомним, что начиная с 1 марта 2020 года в Украине будет ежемесячно на 2% увеличиваться стоимость билетов на поезда. Расти цены будут до 31 декабря 2020 года.