Криптовалюта биткоин (bitcoin) стала самым эффективным активом уходящего десятилетия.

Биткоин за 10 лет — с июля 2010 года по конец 2019 года вырос на девять миллионов процентов, подсчитала агентство Bloomberg.

Для сравнения, золото за этот период подорожало лишь на 25%, индекс S&P 500 за тот же период «лишь утроился».

В июле 2010 года биткоин впервые подорожал — с 0,0008 доллара США до 0,08 доллара.

Исторический максимум курса криптовалюты составил почти 20 тысяч долларов США. Это было зафиксировано в декабре 2017 года. Тогда биткоин показывал непрерывный рост с ноября 2014 года. В течение 2018 года курс биткоина упал до трех тысяч долларов. Сегодня за один биткоин дают 7200 долларов.

Первым настоящим товаром, купленным за криптовалюту, стали две пиццы: житель Флориды заплатил за них 10 тысяч биткоинов в 2010 году.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) отменяет ограничения на покупку иностранной валюты и банковских металлов на сумму не более 150 тысяч гривен в день.