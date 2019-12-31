|Скорость ветра:
|5.2 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:12
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|16:03
|Температура завтра:
|+1 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.6 грн
|24.45 грн
|EUR
|26.25 грн
|27.35 грн
Криптовалюта биткоин (bitcoin) стала самым эффективным активом уходящего десятилетия.
Биткоин за 10 лет — с июля 2010 года по конец 2019 года вырос на девять миллионов процентов, подсчитала агентство Bloomberg.
Для сравнения, золото за этот период подорожало лишь на 25%, индекс S&P 500 за тот же период «лишь утроился».
В июле 2010 года биткоин впервые подорожал — с 0,0008 доллара США до 0,08 доллара.
Исторический максимум курса криптовалюты составил почти 20 тысяч долларов США. Это было зафиксировано в декабре 2017 года. Тогда биткоин показывал непрерывный рост с ноября 2014 года. В течение 2018 года курс биткоина упал до трех тысяч долларов. Сегодня за один биткоин дают 7200 долларов.
Первым настоящим товаром, купленным за криптовалюту, стали две пиццы: житель Флориды заплатил за них 10 тысяч биткоинов в 2010 году.
Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) отменяет ограничения на покупку иностранной валюты и банковских металлов на сумму не более 150 тысяч гривен в день.
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Криптовалюта биткоин (bitcoin) стала самым эффективным активом уходящего десятилетия.
Биткоин за 10 лет — с июля 2010 года по конец 2019 года вырос на девять миллионов процентов, подсчитала агентство Bloomberg.
Для сравнения, золото за этот период подорожало лишь на 25%, индекс S&P 500 за тот же период «лишь утроился».
В июле 2010 года биткоин впервые подорожал — с 0,0008 доллара США до 0,08 доллара.
Исторический максимум курса криптовалюты составил почти 20 тысяч долларов США. Это было зафиксировано в декабре 2017 года. Тогда биткоин показывал непрерывный рост с ноября 2014 года. В течение 2018 года курс биткоина упал до трех тысяч долларов. Сегодня за один биткоин дают 7200 долларов.
Первым настоящим товаром, купленным за криптовалюту, стали две пиццы: житель Флориды заплатил за них 10 тысяч биткоинов в 2010 году.
Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) отменяет ограничения на покупку иностранной валюты и банковских металлов на сумму не более 150 тысяч гривен в день.