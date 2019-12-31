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Во Львовской области задержали чиновника Государственного архитектурно-строительного контроля города Стрый, который требовал от предпринимателя 4 тысячи долларов за решение вопроса о введении в эксплуатацию нежилого помещения.
Об этом сообщается на официальной странице ГБР в Facebook.
Чиновника при получении взятки прямо в помещении Центра предоставления административных услуг задержали следователи Государственного бюро расследований (ГБР).
По версии следствия, он требовал от предпринимателя 4 тысячи долларов за решение вопроса относительно ввода в эксплуатацию нежилого помещения площадью 790 метров.
— Подумав некоторое время, начальник отдела органа, который должен контролировать законность и соблюдение нормативов в сфере архитектуры и строительства, решил увеличить сумму взятки до 5500 долларов, с чем его и задержали, - говорится в сообщении.
Во время обыска в кабинете чиновника изъяли 12,3 тысяч долларов. Ему объявили о подозрении в вымогательств и получении неправомерного вознаграждения.
Напомним, что следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, задержали главного инспектора таможенного поста «Международный аэропорт Одесса» Одесской таможни ГФС во время получения им взятки от одного из пассажиров.
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Во Львовской области задержали чиновника Государственного архитектурно-строительного контроля города Стрый, который требовал от предпринимателя 4 тысячи долларов за решение вопроса о введении в эксплуатацию нежилого помещения.
Об этом сообщается на официальной странице ГБР в Facebook.
Чиновника при получении взятки прямо в помещении Центра предоставления административных услуг задержали следователи Государственного бюро расследований (ГБР).
По версии следствия, он требовал от предпринимателя 4 тысячи долларов за решение вопроса относительно ввода в эксплуатацию нежилого помещения площадью 790 метров.
— Подумав некоторое время, начальник отдела органа, который должен контролировать законность и соблюдение нормативов в сфере архитектуры и строительства, решил увеличить сумму взятки до 5500 долларов, с чем его и задержали, - говорится в сообщении.
Во время обыска в кабинете чиновника изъяли 12,3 тысяч долларов. Ему объявили о подозрении в вымогательств и получении неправомерного вознаграждения.
Напомним, что следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, задержали главного инспектора таможенного поста «Международный аэропорт Одесса» Одесской таможни ГФС во время получения им взятки от одного из пассажиров.