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В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидают, что в 2020 году темпы роста реальной (с учетом инфляции) заработной платы будут высокими — около 10%.
Об этом заявил глава Минэкономики Тимофей Милованов.
По его словам, за 11 месяцев 2019 года реальная зарплата выросла на 9,6%.
— Фактически, покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года, — отметил министр.
Он добавил, что от роста выигрывают те, кто имеют квалификации, необходимые для отраслей, в которых происходят инвестиции — там будут новые вакансии и высокие зарплаты.
— Также увеличение зарплат будет уменьшать миграцию рабочих за границу, а в определенных отраслях и определенных регионах, где есть наибольший спрос на рабочих, люди будут возвращаться, — прогнозирует Милованов.
Напомним, что в проекте госбюджета на 2020 год предусмотрено повышение минимальной заработной платы на 550 гривен.
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В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидают, что в 2020 году темпы роста реальной (с учетом инфляции) заработной платы будут высокими — около 10%.
Об этом заявил глава Минэкономики Тимофей Милованов.
По его словам, за 11 месяцев 2019 года реальная зарплата выросла на 9,6%.
— Фактически, покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года, — отметил министр.
Он добавил, что от роста выигрывают те, кто имеют квалификации, необходимые для отраслей, в которых происходят инвестиции — там будут новые вакансии и высокие зарплаты.
— Также увеличение зарплат будет уменьшать миграцию рабочих за границу, а в определенных отраслях и определенных регионах, где есть наибольший спрос на рабочих, люди будут возвращаться, — прогнозирует Милованов.
Напомним, что в проекте госбюджета на 2020 год предусмотрено повышение минимальной заработной платы на 550 гривен.