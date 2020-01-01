В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидают, что в 2020 году темпы роста реальной (с учетом инфляции) заработной платы будут высокими — около 10%.

Об этом заявил глава Минэкономики Тимофей Милованов.

По его словам, за 11 месяцев 2019 года реальная зарплата выросла на 9,6%.

— Фактически, покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года, — отметил министр.

Он добавил, что от роста выигрывают те, кто имеют квалификации, необходимые для отраслей, в которых происходят инвестиции — там будут новые вакансии и высокие зарплаты.

— Также увеличение зарплат будет уменьшать миграцию рабочих за границу, а в определенных отраслях и определенных регионах, где есть наибольший спрос на рабочих, люди будут возвращаться, — прогнозирует Милованов.

Напомним, что в проекте госбюджета на 2020 год предусмотрено повышение минимальной заработной платы на 550 гривен.