|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:13
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|16:04
|Температура завтра:
|+1 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.6 грн
|24.45 грн
|EUR
|26.25 грн
|27.35 грн
Такой ее размер предусмотрен в госбюджете на 2020 год, передает Громадське.
Также с 1 января увеличивается минимальный размер оплаты труда за первый час: 28,31 гривны ($1,18) вместо 25,13 гривны ($1,06).
В то же время прожиточный минимум останется таким же, как и в декабре 2019 года — 2102 гривен ($88,74) в месяц. В течение 2020 года его планируют дважды повышать — в июле и декабре. Однако сколько он составит после повышения, пока неизвестно.
Новая минимальная зарплата и прожиточный минимум автоматически повысят налоги для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые имеют упрощенную систему налогообложения.
· ФЛП первой группы ежемесячно должны будут платить 1039,06 гривны ($43,87) ЕСВ и 210,2 гривны ($8,87) единого налога (вместе 1249,26 гривны , или $52,73)
· ФЛП второй группы — 1039,06 гривны ($43,87 ЕСВ и 944,6 гривны ($39,85) единого налога (вместе 1983,66 грн, или $83,72 в месяц)
· ФЛП третьей группы будут платить ЕСВ (те же 1039,06 гривны в месяц), а вот размер единого налога будет зависеть от дохода (3% дохода, если ФЛП является плательщиком НДС, и 5% — если нет).
Напомним, средняя заработная плата в Николаевской области к концу ноября 2019 года составила 9904 гривны.
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Такой ее размер предусмотрен в госбюджете на 2020 год, передает Громадське.
Также с 1 января увеличивается минимальный размер оплаты труда за первый час: 28,31 гривны ($1,18) вместо 25,13 гривны ($1,06).
В то же время прожиточный минимум останется таким же, как и в декабре 2019 года — 2102 гривен ($88,74) в месяц. В течение 2020 года его планируют дважды повышать — в июле и декабре. Однако сколько он составит после повышения, пока неизвестно.
Новая минимальная зарплата и прожиточный минимум автоматически повысят налоги для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые имеют упрощенную систему налогообложения.
· ФЛП первой группы ежемесячно должны будут платить 1039,06 гривны ($43,87) ЕСВ и 210,2 гривны ($8,87) единого налога (вместе 1249,26 гривны , или $52,73)
· ФЛП второй группы — 1039,06 гривны ($43,87 ЕСВ и 944,6 гривны ($39,85) единого налога (вместе 1983,66 грн, или $83,72 в месяц)
· ФЛП третьей группы будут платить ЕСВ (те же 1039,06 гривны в месяц), а вот размер единого налога будет зависеть от дохода (3% дохода, если ФЛП является плательщиком НДС, и 5% — если нет).
Напомним, средняя заработная плата в Николаевской области к концу ноября 2019 года составила 9904 гривны.