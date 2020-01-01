С 1 января 2020 года минимальная зарплата составляет 4723 гривен ($199,4). То есть по сравнению с декабрем 2019 года она выросла на 550 гривен ($23,22).

Такой ее размер предусмотрен в госбюджете на 2020 год, передает Громадське.

Также с 1 января увеличивается минимальный размер оплаты труда за первый час: 28,31 гривны ($1,18) вместо 25,13 гривны ($1,06).

В то же время прожиточный минимум останется таким же, как и в декабре 2019 года — 2102 гривен ($88,74) в месяц. В течение 2020 года его планируют дважды повышать — в июле и декабре. Однако сколько он составит после повышения, пока неизвестно.

Новая минимальная зарплата и прожиточный минимум автоматически повысят налоги для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые имеют упрощенную систему налогообложения.

· ФЛП первой группы ежемесячно должны будут платить 1039,06 гривны ($43,87) ЕСВ и 210,2 гривны ($8,87) единого налога (вместе 1249,26 гривны , или $52,73)

· ФЛП второй группы — 1039,06 гривны ($43,87 ЕСВ и 944,6 гривны ($39,85) единого налога (вместе 1983,66 грн, или $83,72 в месяц)

· ФЛП третьей группы будут платить ЕСВ (те же 1039,06 гривны в месяц), а вот размер единого налога будет зависеть от дохода (3% дохода, если ФЛП является плательщиком НДС, и 5% — если нет).

Напомним, средняя заработная плата в Николаевской области к концу ноября 2019 года составила 9904 гривны.