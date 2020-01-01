С 1 января в Украине начали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

Согласно договоренностям с МВФ, с 1 января 2020 года все украинцы должны платить за газ рыночную цену. Но чтобы защитить население от колебания цен, Кабмин ввел так называемую «страховую цену», то есть фиксацию цены на определенном уровне.

Это означает, что у украинцев с 1 января будет два варианта, как платить за газ для дома: либо по гарантированной (которая будет действовать до конца квартала), или по рыночной ценам.

Страховая цена «Нафтогаза» составляет 6961 грн за тысячу кубометров с НДС — ее определили на основании котировок на крупнейшей европейской газовой бирже. Такая цена на 7% меньше, чем в первом квартале 2019 года.

Конечная же стоимость газа будет зависеть от тарифов на транспортировку, которые устанавливает Нацкомиссия по тарифам. Если исходить из тарифов в ноябре, стоимость газа может составлять около 8 тыс грн за тысячу кубометров.

Эта цена совпадает с квартальной гарантированной ценой. Квартальная цена будет действовать автоматически для всех потребителей. В «Нафтогазе» посчитали, что если транзит продолжится, программа с гарантированной ценой может нанести потребителям убытки.

По словам главы Минэкоенерго Алексея Оржеля, после подписания соглашения о транзите газ может стать едва ли не самым дешевым за всю историю переговоров.

«Тогда потребители со страховой ценой не выигрывают, потому что на рынке будет меньшая цена», — предупредил он.

Это не касается жителей многоквартирных домов, которые не могут влиять на этот процесс. В их случае все зависит от коммунальных предприятий, которые предоставляют им услуги. Последние также могут воспользоваться предложением «Нафтогаза».

Ранее сообщалось, что «Оператор ГТС Украины», который с 1 января 2020 года стал новым оператором украинской газотранспортной системы вместо «Укртрансгаза», транспортировал в страны Евросоюза первые кубометры российского газа по новому соглашению между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины».