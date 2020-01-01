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«Европейцы официально подтвердили соответствие анбандлинга требованиям Третьего энергопакета Евросоюза. Еще полгода назад этот результат казался недостижимым. Сегодня все работает, как надо», — сообщили в компании.
В Нафтогазе отметили, что «рынок стал прозрачным, у предприятий появились новые возможности, а у страны — больше уверенности в безопасности поставок газа».
Ранее сообщалось, что «Оператор ГТС Украины», который с 1 января 2020 года стал новым оператором украинской газотранспортной системы вместо «Укртрансгаза», транспортировал в страны Евросоюза первые кубометры российского газа по новому соглашению между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины».
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«Европейцы официально подтвердили соответствие анбандлинга требованиям Третьего энергопакета Евросоюза. Еще полгода назад этот результат казался недостижимым. Сегодня все работает, как надо», — сообщили в компании.
В Нафтогазе отметили, что «рынок стал прозрачным, у предприятий появились новые возможности, а у страны — больше уверенности в безопасности поставок газа».
Ранее сообщалось, что «Оператор ГТС Украины», который с 1 января 2020 года стал новым оператором украинской газотранспортной системы вместо «Укртрансгаза», транспортировал в страны Евросоюза первые кубометры российского газа по новому соглашению между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины».