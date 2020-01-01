Оператор газотранспортной системы Украины вышел из группы Нафтогаз и теперь на 100% принадлежит Магистральным газопроводам, которые, в свою очередь, подчиняются Министерству финансов.

«Европейцы официально подтвердили соответствие анбандлинга требованиям Третьего энергопакета Евросоюза. Еще полгода назад этот результат казался недостижимым. Сегодня все работает, как надо», — сообщили в компании.

В Нафтогазе отметили, что «рынок стал прозрачным, у предприятий появились новые возможности, а у страны — больше уверенности в безопасности поставок газа».

Ранее сообщалось, что «Оператор ГТС Украины», который с 1 января 2020 года стал новым оператором украинской газотранспортной системы вместо «Укртрансгаза», транспортировал в страны Евросоюза первые кубометры российского газа по новому соглашению между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины».