В государственный бюджет Украины поступило 536,5 миллионов гривен от приватизации государственного имущества в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

На обеспечение работы всего фонда в прошлом году потратили почти такую же сумму - 481,5 миллионов гривен.

Поскольку в госбюджете были заложены поступления на уровне 17,1 миллиардов гривен, то план по приватизации на 2019 год был выполнен лишь на 3,1%.

Напомним, план поступлений в бюджет от приватизации, установленный на 2019 год, по состоянию на начало августа был выполнен лишь на 2,1%.