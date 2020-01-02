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В государственный бюджет Украины поступило 536,5 миллионов гривен от приватизации государственного имущества в 2019 году.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.
На обеспечение работы всего фонда в прошлом году потратили почти такую же сумму - 481,5 миллионов гривен.
Поскольку в госбюджете были заложены поступления на уровне 17,1 миллиардов гривен, то план по приватизации на 2019 год был выполнен лишь на 3,1%.
Напомним, план поступлений в бюджет от приватизации, установленный на 2019 год, по состоянию на начало августа был выполнен лишь на 2,1%.
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В государственный бюджет Украины поступило 536,5 миллионов гривен от приватизации государственного имущества в 2019 году.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.
На обеспечение работы всего фонда в прошлом году потратили почти такую же сумму - 481,5 миллионов гривен.
Поскольку в госбюджете были заложены поступления на уровне 17,1 миллиардов гривен, то план по приватизации на 2019 год был выполнен лишь на 3,1%.
Напомним, план поступлений в бюджет от приватизации, установленный на 2019 год, по состоянию на начало августа был выполнен лишь на 2,1%.