Служба безопасности Украины разоблачила механизм присвоения головой сельского совета бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог в Закарпатской области, сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что руководитель органа местного самоуправления, в сговоре с директором частного предприятия, организовали схему хищения бюджетных средств, выделенных для ремонта местных дорог», - сказано в сообщении.

Чиновник сознательно утвердил недостоверные сведения в актах выполненных работ и обеспечил их оплату. Сумма предоставляемых услуг была завышена почти на 1 млн грн, которые были присвоены участниками махинации.

В рамках уголовного производства, начатого по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему.

Ранее сообщалось, что суд отправил под домашний арест чиновницу Департамента ЖКХ Николаева, которую поймали на взятке.