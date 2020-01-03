Чиновник из Управления по вопросам бюджета дал понять Пентагону, что приказ о задержке военной помощи Украине поступил лично от президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

Это следует из неотредактированных документов, которые были рассмотрены Just Security.

Среди документов, которые просматривает Just Security, веб-сайт, посвященный освещению и анализу законодательства и политики в области национальной безопасности, было письмо от 30 августа от заместителя директора по программам национальной безопасности Майкла Даффи к исполняющей обязанности контролера Пентагона Элейн МакКускер, в котором говорилось, что замораживание помощи Украине будет продолжаться по недвусмысленному указанию президента.

— Четкое указание от президента США Дональда Трампа на дальнейшее сохранение (замораживания — прим.), — написал чиновник Белого Дома Майкл Даффи в электронном письме, которое до сих пор было доступно только в отредактированной форме и не было передано следователям Палаты представителям, проводящим расследование импичмента президенту.

Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила выделение 698 миллионов долларов помощи для Украины на 2020-й год.