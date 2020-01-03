Об этом со ссылкой на информацию из системы публичных закупок Prozorro сообщает Следствие.Инфо.

Тендер завершили 11 декабря. Среди шести компаний-участниц выгодную цену предложила «Ай Ай Ти Трейдинг».

При этом, согласно информации из Единого государственного реестра судебных решений, компания фигурирует в уголовном производстве, связанном с растратой бюджетных средств в особо крупных размерах во время госзакупок в 2018 году.

По данным следствия, представители фирмы в сговоре с должностными лицами Государственной службы специальной связи и защиты информации нанесли госбюджету Украины убытков почти 300 тысяч гривен ($12,67 тысяч).

В октябре 2019 года Печерский райсуд Киева предоставил следователям ГБР доступ к документации «Ай Ай Ти Трейдинг».

Также недавно компания подписала договор с Управлением делами Верховной Рады. Им «Ай Ай Ти Трейдинг» за $80 тысяч поставит более 450 пакетов программного обеспечения Microsoft Office для компьютеров.

В «Следствие.Инфо» также отмечают, что ГБР не первый раз закупает что-либо у фигурантов собственных расследований. В середине декабря Бюро закупило техники на 35 миллионов гривен ($1,48 миллион) у фигуранта расследований о хищении государственных средств. А до этого ГБР заключило договор на более чем 77 миллионов гривен ($3,25 миллиона) с фирмой, которая ранее завышала цены на стройматериалы при ремонте больницы.

Напомним, Государственное бюро расследований под руководством Романа Трубы не справилось с актуальными целями и вызовами.