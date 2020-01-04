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Для защиты информационного сервера Центральной избирательной комиссии в текущем году выделят 10 миллионов гривен.
Об этом сообщил глава ЦИК Олег Диденко в интервью LB.ua.
По словам Диденко, на конец 2018-го и в течение 2019 на повышение уровня киберзащиты информационных ресурсов ЦИК потрачено почти 30 миллионов гривен.
— Кроме того, для усиления защищенности автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы «Государственный реестр избирателей» в 2019 году было потрачено более 9,5 миллионов гривен, - отметил он.
В следующем году для обеспечения киберзащиты Реестр потратят более 7 млн грн.
— Кроме того, на 2020 год на повышение уровня киберзащиты информационных ресурсов ЦИК запланировано около 10 миллионов гривен, - добавил глава Центризбиркома.
Напомним, что в Украине планируют разработать новую Стратегию кибербезопасности по итогам проверки государственных ресурсов.
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Для защиты информационного сервера Центральной избирательной комиссии в текущем году выделят 10 миллионов гривен.
Об этом сообщил глава ЦИК Олег Диденко в интервью LB.ua.
По словам Диденко, на конец 2018-го и в течение 2019 на повышение уровня киберзащиты информационных ресурсов ЦИК потрачено почти 30 миллионов гривен.
— Кроме того, для усиления защищенности автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы «Государственный реестр избирателей» в 2019 году было потрачено более 9,5 миллионов гривен, - отметил он.
В следующем году для обеспечения киберзащиты Реестр потратят более 7 млн грн.
— Кроме того, на 2020 год на повышение уровня киберзащиты информационных ресурсов ЦИК запланировано около 10 миллионов гривен, - добавил глава Центризбиркома.
Напомним, что в Украине планируют разработать новую Стратегию кибербезопасности по итогам проверки государственных ресурсов.