С 1 января 2020 года в Амстердаме начал действовать новый налог для туристов: теперь за каждую ночь, проведенную в городе, нужно дополнительно платить по 3 евро. Он стал дополнением к существующей ставке.

Об этом сообщает The Telegraph.

В городе уже существует подобный налог: туристы платят взнос в размере 7% от стоимости жилья за ночь, а те, кто бронирует жилье через Airbnb, теперь будут платить по ставке 10%.

В последние годы власти Нидерландов решили изменить стратегию и перестали призывать путешественников в столицу, вместо этого пытаясь упорядочить потоки путешественников, которые уже есть.

— Нам пришлось действовать, чтобы взять под контроль потоки гостей. Пришло время заняться менеджментом этого направления, а не его продвижением, - заявили власти.

Ежегодно Амстердам принимает более 17 миллионов туристов, тогда как местных жителей там всего 1,1 миллион.

Напомним, что в Турции приняли закон, который заставляет отели платить налоги за проживание каждого туриста. Сбор составит 2% от стоимости гостиничного номера, а начнут его взимать с 1 января 2020 года.