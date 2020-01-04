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С 1 января 2020 года в Амстердаме начал действовать новый налог для туристов: теперь за каждую ночь, проведенную в городе, нужно дополнительно платить по 3 евро. Он стал дополнением к существующей ставке.
Об этом сообщает The Telegraph.
В городе уже существует подобный налог: туристы платят взнос в размере 7% от стоимости жилья за ночь, а те, кто бронирует жилье через Airbnb, теперь будут платить по ставке 10%.
В последние годы власти Нидерландов решили изменить стратегию и перестали призывать путешественников в столицу, вместо этого пытаясь упорядочить потоки путешественников, которые уже есть.
— Нам пришлось действовать, чтобы взять под контроль потоки гостей. Пришло время заняться менеджментом этого направления, а не его продвижением, - заявили власти.
Ежегодно Амстердам принимает более 17 миллионов туристов, тогда как местных жителей там всего 1,1 миллион.
Напомним, что в Турции приняли закон, который заставляет отели платить налоги за проживание каждого туриста. Сбор составит 2% от стоимости гостиничного номера, а начнут его взимать с 1 января 2020 года.
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С 1 января 2020 года в Амстердаме начал действовать новый налог для туристов: теперь за каждую ночь, проведенную в городе, нужно дополнительно платить по 3 евро. Он стал дополнением к существующей ставке.
Об этом сообщает The Telegraph.
В городе уже существует подобный налог: туристы платят взнос в размере 7% от стоимости жилья за ночь, а те, кто бронирует жилье через Airbnb, теперь будут платить по ставке 10%.
В последние годы власти Нидерландов решили изменить стратегию и перестали призывать путешественников в столицу, вместо этого пытаясь упорядочить потоки путешественников, которые уже есть.
— Нам пришлось действовать, чтобы взять под контроль потоки гостей. Пришло время заняться менеджментом этого направления, а не его продвижением, - заявили власти.
Ежегодно Амстердам принимает более 17 миллионов туристов, тогда как местных жителей там всего 1,1 миллион.
Напомним, что в Турции приняли закон, который заставляет отели платить налоги за проживание каждого туриста. Сбор составит 2% от стоимости гостиничного номера, а начнут его взимать с 1 января 2020 года.