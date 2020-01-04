С 1 января 2020 года впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели России и Беларуси.

Об этом написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук на своей странице в Facebook.

— С 1 января минималка в Украине выросла до 4723 гривен, или 199 долларов в эквиваленте по курсу на начало года», — напомнил он.

По мнению Николайчука, есть несколько факторов, которые помогли нивелировать отставание от соседей — во-первых, устойчивые темпы роста украинской экономики с 2016 года.

— Во-вторых, рынок труда дополнительно подогревается процессами миграции, стимулирует даже высокие темпы роста реальных заработных плат по сравнению с темпами роста производительности, — отмечает чиновник.

В то же время Николайчук уточнил, что на эту ситуацию можно посмотреть с другой стороны — высокая производительность украинцев на предприятиях соседних европейских стран генерирует давление на заработные платы и внутри страны в секторах неторгуемых товаров. Кроме этого, значительные доходы от трудовой миграции обусловливают высокие темпы роста национального дохода по сравнению с ВВП.

В-третьих, как считает заместитель министра, повышение социальных стандартов с 2016 года происходит несколько более быстрыми темпами по сравнению с ростом экономики — по мнению Николайчука, это естественный процесс «с учетом значительного проседания доходов наиболее уязвимых слоев населения в течение кризиса 2014-15 годов, переходом на рыночные формирования тарифов на услуги ЖКХ и попытки властей снизить дифференциацию доходов населения».

— В дальнейшем эти же факторы (рост производительности труда, процессы миграции и политики по перераспределению доходов) и их комбинация будут определять динамику социальных стандартов, — пишет Николайчук.

В то же время он подчеркивает, что главным фактором в вопросе увеличения доходов является повышение эффективности экономики и рост производительности труда — это обусловит как повышение заработных плат в целом в экономике, так и ее минимального уровня.

Напомним, что в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидают, что в 2020 году темпы роста реальной (с учетом инфляции) заработной платы будут высокими — около 10%.