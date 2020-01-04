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Оператор ГТС Украины в полном объеме получил от российского «Газпрома» оплату за транзит газа по территории Украины.
Об этом сообщил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон на своей странице в Facebook.
— Поскольку поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы объяснить, что, несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн куб. м в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн куб. м в сутки. Деньги уже на счетах «Оператора ГТС Украины», поскольку услуги предоставляются по принципу предоплаты, - написал Сергей Макогон.
Напомним, 30 декабря Украина и Россия заключили новый транзитный договор на 2020-2024 годы. Стороны могут продлить его еще на 10 лет.
Напомним, Украина и Россия подписали соглашения, необходимые для продолжения транзита российского газа в Европу через Украину с 1 января 2020 года.
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Оператор ГТС Украины в полном объеме получил от российского «Газпрома» оплату за транзит газа по территории Украины.
Об этом сообщил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон на своей странице в Facebook.
— Поскольку поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы объяснить, что, несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн куб. м в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн куб. м в сутки. Деньги уже на счетах «Оператора ГТС Украины», поскольку услуги предоставляются по принципу предоплаты, - написал Сергей Макогон.
Напомним, 30 декабря Украина и Россия заключили новый транзитный договор на 2020-2024 годы. Стороны могут продлить его еще на 10 лет.
Напомним, Украина и Россия подписали соглашения, необходимые для продолжения транзита российского газа в Европу через Украину с 1 января 2020 года.