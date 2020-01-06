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Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить больше 76 миллионов на содержание участка дороги государственного значения Н-24 Благовещенское - Николаев (через Вознесенск).
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса, САД объявила тендер на эксплуатационное содержание автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-24 Благовещенское - Николаев (через Вознесенск), на участках дороги км 42 + 416 - км 110 + 124, км 113 + 754 - км 194 + 200 с ожидаемой стоимостью 76 миллионов 131 тысячу 701 гривну.
Отмечается, что работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.
Подрядчик должен будет засыпать пробоины и просадки, очищать водоотводные каналы от грязи и мусора вручную, укреплять обочины, проводить аварийные работы, устанавливать дорожные знаки на одной опоре, устанавливать щиты дорожных знаков, проводить ремонтные работы дорожного покрытия, ликвидировать выбоины асфальтобетонного покрытия и прочее.
Аукцион запланирован на 10 марта 2020 года.
Напомним, что Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить на содержание дорог государственного значения почти 5,5 миллиарда гривен.
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Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить больше 76 миллионов на содержание участка дороги государственного значения Н-24 Благовещенское - Николаев (через Вознесенск).
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса, САД объявила тендер на эксплуатационное содержание автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-24 Благовещенское - Николаев (через Вознесенск), на участках дороги км 42 + 416 - км 110 + 124, км 113 + 754 - км 194 + 200 с ожидаемой стоимостью 76 миллионов 131 тысячу 701 гривну.
Отмечается, что работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.
Подрядчик должен будет засыпать пробоины и просадки, очищать водоотводные каналы от грязи и мусора вручную, укреплять обочины, проводить аварийные работы, устанавливать дорожные знаки на одной опоре, устанавливать щиты дорожных знаков, проводить ремонтные работы дорожного покрытия, ликвидировать выбоины асфальтобетонного покрытия и прочее.
Аукцион запланирован на 10 марта 2020 года.
Напомним, что Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить на содержание дорог государственного значения почти 5,5 миллиарда гривен.