Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета потратит больше 2 миллионов гривен на уход за тремя кладбищами.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Чиновники департамента 28 декабря объявили тендер на уход за тремя николаевскими кладбищами с ожидаемой стомостью 2 миллиона 250 тысяч гривен. Аукцион в тендере должен состояться 14 января 2020 года.

Срок предоставления услуг до 31 марта 2020 года.

Подрядчик должен будет осуществлять уход за Центральным городским, новым в Корабельном районе и новым в микрорайоне Матвеевка кладбищами. Он должен будет заниматься уборкой территории, погрузкой мусора и его вывозом, очисткой от снега и посыпанием дорожек песком.

Напомним, что служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить больше 76 миллионов на содержание участка дороги государственного значения Н-24 Благовещенское - Николаев (через Вознесенск).