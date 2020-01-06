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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета потратит больше 2 миллионов гривен на уход за тремя кладбищами.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Чиновники департамента 28 декабря объявили тендер на уход за тремя николаевскими кладбищами с ожидаемой стомостью 2 миллиона 250 тысяч гривен. Аукцион в тендере должен состояться 14 января 2020 года.
Срок предоставления услуг до 31 марта 2020 года.
Подрядчик должен будет осуществлять уход за Центральным городским, новым в Корабельном районе и новым в микрорайоне Матвеевка кладбищами. Он должен будет заниматься уборкой территории, погрузкой мусора и его вывозом, очисткой от снега и посыпанием дорожек песком.
Напомним, что служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить больше 76 миллионов на содержание участка дороги государственного значения Н-24 Благовещенское - Николаев (через Вознесенск).
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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета потратит больше 2 миллионов гривен на уход за тремя кладбищами.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Чиновники департамента 28 декабря объявили тендер на уход за тремя николаевскими кладбищами с ожидаемой стомостью 2 миллиона 250 тысяч гривен. Аукцион в тендере должен состояться 14 января 2020 года.
Срок предоставления услуг до 31 марта 2020 года.
Подрядчик должен будет осуществлять уход за Центральным городским, новым в Корабельном районе и новым в микрорайоне Матвеевка кладбищами. Он должен будет заниматься уборкой территории, погрузкой мусора и его вывозом, очисткой от снега и посыпанием дорожек песком.
Напомним, что служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить больше 76 миллионов на содержание участка дороги государственного значения Н-24 Благовещенское - Николаев (через Вознесенск).