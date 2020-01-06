Расходы «Николаевоблэнерго» на выплату штрафов, полученных из-за нарушения условий договоров предприятием, составили 13,4 миллионов гривен.

Об этом говорится в отчете Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области об основных результатах проведенных мероприятий государственного финансового контроля за 2018 год и январь - сентябрь 2019 года.

Отмечается, что у компании также есть риск потери денег в связи с выплатой штрафных санкций за нарушение законодательства по вопросам энергосбережения на сумму 75,7 миллионов.

Было установлено, что ПАО «Николаевоблэнерго» выплатило аванс по разработке проектов землеустройства на 2,2 миллиона, но сроки выполнения этих работ постоянно переносятся. Кроме этого, выплата авансом всей стоимости работы привела к образованию безнадежной дебиторской задолженности в 4,9 миллионов.

Стоит отметить, что «Николаевоблэнерго», на основании условий договора дискриминационного характера, потратили 1,5 миллиона на наемное жилье 13 сотрудникам, тогда как расходы на наем жилья не подтверждены документально. Аудиторы отмечают, что решение о размерах выплат за жильё принято членами дирекции компании, которые сами являются и получателями этой компенсации.

Также на частный транспорт руководящего состава, используемый по договорам займа, списано горючего почти на 3 миллиона, в то время как контроль за расходом топлива не осуществлялся, хотя расходы превысили показатели финансовых планов на 2016 – 2017 годы.

«Николаевоблэнерго» также тратит 1,1 миллион на выполнением договора лизинга авто повышенной комфортности, который не предусмотрен финансовым планом.

Напомним, что ревизия выявила нарушения на государственном предприятии «Николаевский бронетанковый завод», которые привели в потере ресурсов на сумму 1,4 миллиона гривен.