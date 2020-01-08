Такие данные приводятся в официальной статистике НБУ.

Выкупом валюты НБУ продлил серию операций, которая продолжалась в конце 2019 года, когда центральный банк выкупал валюту в рекордных объемах.

Продажи валюты на рынок к началу 2020 года не происходило.

Отметим, что по итогам 2019 года Национальный банк Украины выкупил с рынка $8,4 миллиарда, а продал из резервов $529,23 миллионов. Чистое пополнение резервов за год составило $7,9 миллиардов. В последнюю неделю декабря 2019 года Нацбанк выкупил с рынка рекордные $1,5 миллиарда, что свидетельствует о большом избытке предложения валюты на рынке.

Выкупленные доллары с рынка направляют в международные золотовалютные резервы Украины. Кроме этого, покупая валюту на рынке, Нацбанк выводит в обращение новые гривны (то есть, печатает деньги).

Несмотря на значительные объемы выкупа валюты, курс гривны продолжает укрепляться. Это означает, что объемы предложения валюты значительно превышают объемы спроса на нее. По состоянию на 8 января 2020 года официальный курс доллара установили на уровне 23,67 гривны, на 1 копейку ниже курса, действовавшего с 29 декабря по 7 января.