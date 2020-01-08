В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины считают, что в 2020 году существует высокая вероятность того, что гривна сохранит тенденцию к укреплению.

Об этом сообщил глава ведомства Тимофей Милованов в Facebook.

— Будет укрепляться курс в следующем году? Скорее всего, да. Но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках, - сообщил Тимофей Милованов.

Он также напомнил, что от укрепления гривны «проигрывают» экспортеры и бюджет, ведь это приводит к уменьшению выручки от экспорта товаров и услуг за границу и уменьшению налоговых поступлений. В то же время «выигрывают» от укрепления украинской валюты потребители, для которых падают цены на импорт.

— Курс — это относительная цена украинской экономики к мировой. Когда эта цена меняется из-за изменения или в мире или в Украине, то должен меняться и курс. Национальный банк может повлиять на такое изменение временно, немного придержать курс или сгладить колебания. Но ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет достаточно силы сопротивляться серьезным изменениям курса, — добавил министр.

Напомним, что в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не исключают, что к началу 2020 года там могут пересмотреть макроэкономический прогноз и заложенный в нем курс на уровне 27 гривен за доллар.