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В Министерстве иностранных дел Украины считают, что достичь окончательных договоренностей с Россией о транзите газа в Европу удалось благодаря внедрению санкций США против российского трубопровода «Северный поток-2».
Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому изданию Bild, передаёт Громадське.
— Это очень чувствительный вопрос, поскольку мы, с одной стороны, уважаем то, что Германия делает для нас, и не были в восторге от того, что проект в Германии может попасть под санкции. С другой стороны, мы всегда говорили, что это («Северный поток-2» — прим.) плохой проект для Германии, ЕС и Украины. Но мы не имеем ничего общего с санкциями, — сообщил Вадим Пристайко.
По его словам, после введения американских санкций Украине удалось заключить гораздо более выгодные соглашения о транзите российского газа, чем те, на которых настаивала Россия.
— В начале переговоров Россия категорически не хотела подписывать соглашение. Россияне хотели, чтобы срок транзита в новом контракте был максимум один год и на чрезвычайно плохих условиях, — добавил Вадим Пристайко.
Напомним, Украина и Россия подписали соглашения, необходимые для продолжения транзита российского газа в Европу через Украину с 1 января 2020 года.
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В Министерстве иностранных дел Украины считают, что достичь окончательных договоренностей с Россией о транзите газа в Европу удалось благодаря внедрению санкций США против российского трубопровода «Северный поток-2».
Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому изданию Bild, передаёт Громадське.
— Это очень чувствительный вопрос, поскольку мы, с одной стороны, уважаем то, что Германия делает для нас, и не были в восторге от того, что проект в Германии может попасть под санкции. С другой стороны, мы всегда говорили, что это («Северный поток-2» — прим.) плохой проект для Германии, ЕС и Украины. Но мы не имеем ничего общего с санкциями, — сообщил Вадим Пристайко.
По его словам, после введения американских санкций Украине удалось заключить гораздо более выгодные соглашения о транзите российского газа, чем те, на которых настаивала Россия.
— В начале переговоров Россия категорически не хотела подписывать соглашение. Россияне хотели, чтобы срок транзита в новом контракте был максимум один год и на чрезвычайно плохих условиях, — добавил Вадим Пристайко.
Напомним, Украина и Россия подписали соглашения, необходимые для продолжения транзита российского газа в Европу через Украину с 1 января 2020 года.