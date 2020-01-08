Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому изданию Bild, передаёт Громадське.

— Это очень чувствительный вопрос, поскольку мы, с одной стороны, уважаем то, что Германия делает для нас, и не были в восторге от того, что проект в Германии может попасть под санкции. С другой стороны, мы всегда говорили, что это («Северный поток-2» — прим.) плохой проект для Германии, ЕС и Украины. Но мы не имеем ничего общего с санкциями, — сообщил Вадим Пристайко.

По его словам, после введения американских санкций Украине удалось заключить гораздо более выгодные соглашения о транзите российского газа, чем те, на которых настаивала Россия.

— В начале переговоров Россия категорически не хотела подписывать соглашение. Россияне хотели, чтобы срок транзита в новом контракте был максимум один год и на чрезвычайно плохих условиях, — добавил Вадим Пристайко.